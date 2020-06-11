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22:37 (мск), источник: RNS

Ученые дали прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России завершится в конце июля 2020 года, число инфицированных достигнет к этому времени 524 тыс. человек. Такой прогноз содержится в исследовании специалистов кафедры информационных компьютерных технологий РХТУ им. Менделеева, основанном на математической модели.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:38 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 440 350+137 905
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось418 392+4 953
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 506 297+81 672
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: РИА "Новости"

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля ~ 524 000 человек. Но думаем, что в связи со снятием ограничений в России появятся новые короткие волны, которые могут увеличить число инфицированных COVID-19», — говорится в релизе на сайте университета.

Ученые напомнили, что первая волна заболеваемости в России с локальным пиком 29 апреля была наиболее протяженной и принесла 196 тыс. инфицированных.

Вторая волна проявилась в 20-х числах апреля и принесла свыше 76 тыс. заболевших, ее пик пришелся на 10 мая.

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Третья волна с пиком 20 мая проявилась после майских праздников, также принесла более 76 тыс. инфицированных, уточняют специалисты. Четвертая и пятая волны проявились в России после середины мая. В сумме они принесли свыше 174 тыс. заболевших, их локальные пики прошли 29 мая и 8 июня.

По оценке ученых, в Москве эпидемия завершится раньше, чем в целом по стране. Это произойдет в конце июня или начале июля. Всего в городе будет около 201 тыс. заболевших.

«Следует отметить, что распространение эпидемии в России не закончилось. Уже более двух последних недель ежедневный прирост численности инфицированных в регионах России превышает 6 000 инфицированных в день. Это значит, что в регионах есть очаги эпидемии. И при открытых границах внутри российских городов может наблюдаться усиление эпидемии из-за миграции жителей», — подчеркнули в РХТУ.

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