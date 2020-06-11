Ученые дали прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России

«Математическая модель прогнозирует конец эпидемии в России — конец июля, численность инфицированных к концу июля ~ 524 000 человек. Но думаем, что в связи со снятием ограничений в России появятся новые короткие волны, которые могут увеличить число инфицированных COVID-19», — говорится в релизе на сайте университета.
Вторая волна проявилась в 20-х числах апреля и принесла свыше 76 тыс. заболевших, ее пик пришелся на 10 мая.
Третья волна с пиком 20 мая проявилась после майских праздников, также принесла более 76 тыс. инфицированных, уточняют специалисты. Четвертая и пятая волны проявились в России после середины мая. В сумме они принесли свыше 174 тыс. заболевших, их локальные пики прошли 29 мая и 8 июня.
По оценке ученых, в Москве эпидемия завершится раньше, чем в целом по стране. Это произойдет в конце июня или начале июля. Всего в городе будет около 201 тыс. заболевших.
«Следует отметить, что распространение эпидемии в России не закончилось. Уже более двух последних недель ежедневный прирост численности инфицированных в регионах России превышает 6 000 инфицированных в день. Это значит, что в регионах есть очаги эпидемии. И при открытых границах внутри российских городов может наблюдаться усиление эпидемии