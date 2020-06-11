15:10 (мск), источник: ТАСС Наука
В Крыму обнаружили новые ходы и ярусы в пещере «Таврида»
Ученые надеются найти в них останки животных плейстоценового периода.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Исследователи пещеры «Таврида» в Крыму в ходе дополнительных исследований открыли в ней новые ярусы и вертикальные колодцы, где могут потенциально находиться новые артефакты, сообщается в четверг на сайте Русского географического общества (РГО).
Пещера была обнаружена в июне 2018 года при строительстве федеральной трассы на Крымском полуострове. В «Тавриде» найдено около 300 кг останков древних животных.
«Мы смогли найти еще порядка 400−500 м новых ходов и обнаружили значительное количество восходящих колодцев 12−15 м высоты. Если раньше мы предполагали, что у нас только один ярус пещеры, то сейчас выясняется, что есть еще и верхние этажи пещеры, в которые, похоже, можно зайти», — приводятся в сообщении слова ученого секретаря РГО в Республике Крым Геннадия Самохина.
Отмечается, что ученые ждут новых находок животных плейстоценового периода. Пещера 1,5 млн лет назад служила логовом гигантской хищной гиены. Среди остатков ее добычи, вполне возможно, окажутся и кости древних людей. Характер
То, что потом по соседству с пещерой жили древние люди, — мы знаем точно. Но это уже были неандертальцы — в радиусе 2−3 км есть две их крупные стоянки. В пещере нашли, как мы уже рассказывали, каменный отщеп — орудие возрастом около 40 000 лет. Вообще, местность хорошая, удобная: есть и река, и лес, и укрытия — с точки зрения древнего человека — это отличное место для жизни. Так что воспользоваться гротами пещеры первобытные люди вполне могли.
По данным Российского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Возраст найденных останков животных составляет примерно 1,5−1,8 млн лет. Среди них останки
Ранее при пещере планировалось создать научный стационар КФУ на площади 16 га для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения туристами.
У входа в пещеру планируется разбить ландшафтный парк и установить в нем 20 фигур древних животных в натуральный рост, останки которых были найдены в пещере. Это трехметровый верблюд и страус высотой 3,5 м, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых, кот Таврик, уже стал символом пещеры. Фигуры изготавливаются в КНР и в