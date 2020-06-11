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15:10 (мск), источник: ТАСС Наука

В Крыму обнаружили новые ходы и ярусы в пещере «Таврида»

Ученые надеются найти в них останки животных плейстоценового периода.

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Исследователи пещеры «Таврида» в Крыму в ходе дополнительных исследований открыли в ней новые ярусы и вертикальные колодцы, где могут потенциально находиться новые артефакты, сообщается в четверг на сайте Русского географического общества (РГО).

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Пещера была обнаружена в июне 2018 года при строительстве федеральной трассы на Крымском полуострове. В «Тавриде» найдено около 300 кг останков древних животных.

«Мы смогли найти еще порядка 400−500 м новых ходов и обнаружили значительное количество восходящих колодцев 12−15 м высоты. Если раньше мы предполагали, что у нас только один ярус пещеры, то сейчас выясняется, что есть еще и верхние этажи пещеры, в которые, похоже, можно зайти», — приводятся в сообщении слова ученого секретаря РГО в Республике Крым Геннадия Самохина.

Отмечается, что ученые ждут новых находок животных плейстоценового периода. Пещера 1,5 млн лет назад служила логовом гигантской хищной гиены. Среди остатков ее добычи, вполне возможно, окажутся и кости древних людей. Характер глинисто-песчаных отложений, позволяет предположить, что пещера на протяжении долгого времени то заполнялась водой, то освобождалась от нее. Возможно, было даже время, когда через нее шел поток текучей воды, приносившей глину и песок. Вместе с этими отложениями могли формироваться и новые местонахождения палеонтологического материала — «кладбища» древних животных.

То, что потом по соседству с пещерой жили древние люди, — мы знаем точно. Но это уже были неандертальцы — в радиусе 2−3 км есть две их крупные стоянки. В пещере нашли, как мы уже рассказывали, каменный отщеп — орудие возрастом около 40 000 лет. Вообще, местность хорошая, удобная: есть и река, и лес, и укрытия — с точки зрения древнего человека — это отличное место для жизни. Так что воспользоваться гротами пещеры первобытные люди вполне могли.
Геннадий Самохин
секретарь РГО в Республике Крым

По данным Российского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Возраст найденных останков животных составляет примерно 1,5−1,8 млн лет. Среди них останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.

Научный центр

Ранее при пещере планировалось создать научный стационар КФУ на площади 16 га для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения туристами.

У входа в пещеру планируется разбить ландшафтный парк и установить в нем 20 фигур древних животных в натуральный рост, останки которых были найдены в пещере. Это трехметровый верблюд и страус высотой 3,5 м, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых, кот Таврик, уже стал символом пещеры. Фигуры изготавливаются в КНР и в Санкт-Петербурге. Первые доставят в Крым летом 2020 года.

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