«Давно не мытые» жители Энгельса отчаянно попросили открыть бани

Жители города Энгельса Саратовской области отчаянно попросили открыть общественные бани, которые не работают уже несколько месяцев
Мужчины позавидовали жителям Саратова, где бани возобновили работу 11 июня. Они напомнили, что в Энгельсе проживает более 250 тысяч человек.
— Мы вместе с товарищами собрались. Мы очень немытые, давно уже немытые, несколько месяцев, и у нас вопрос:
На просьбу мужчин отреагировали в администрации Энгельсского района. Там пообещали открыть бани № 10 и № 2 с 18 июня, но пускать будут только по предварительной записи. Сейчас проводится подготовка заведений согласно требованиям Роспотребнадзора.