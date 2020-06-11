Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июняОсвящение Исаакиевского собора, награждение The Beatles и другие события этого дня
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
16Беспорядки в США
15:30 (мск), источник: Life.ru

«Давно не мытые» жители Энгельса отчаянно попросили открыть бани

Горожане позавидовали жителям Саратова, где общественные заведения возобновили работу.

Коронавирус COVID-19
15:55 (мск)В Швейцарии создали прозрачную медицинскую маску
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 403 713+133 817
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось417 174+5 221
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 484 672+87 399
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Идёт загрузка

Жители города Энгельса Саратовской области отчаянно попросили открыть общественные бани, которые не работают уже несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Авторы видеообращения пожаловались, что «они очень давно не мылись».

Во время загрузки произошла ошибка.
Коллекции
5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции

Мужчины позавидовали жителям Саратова, где бани возобновили работу 11 июня. Они напомнили, что в Энгельсе проживает более 250 тысяч человек.

— Мы вместе с товарищами собрались. Мы очень немытые, давно уже немытые, несколько месяцев, и у нас вопрос: когда-нибудь у нас вопрос с банями решится в Энгельсе? Так, чтобы стабильно приходить и иметь возможность попариться, помыться в бане? — приводит обращение горожан телеканал «360».

На просьбу мужчин отреагировали в администрации Энгельсского района. Там пообещали открыть бани № 10 и № 2 с 18 июня, но пускать будут только по предварительной записи. Сейчас проводится подготовка заведений согласно требованиям Роспотребнадзора.

 100 миллионов на лапше и шоколадках. Как Федерер обставил Месси и Роналду
Хабиб Нурмагомедов готов подраться с Гэтжи. Где состоится бой?
В Кремле не считают статистику смертей от COVID-19 странной
Джоан Роулинг рассказала о домогательствах
Песков ответил на план «самых жестких» санкций США против России
Росгвардия уволила угрожавшего подбросить наркотики сотрудника
В Крыму обнаружили новые ходы и ярусы в пещере «Таврида»
В Сети выбрали самые красивые фото года
Маск прокомментировал слова Рогозина о бесценной помощи России
Здоровье
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно Ее упомянули в Книге рекордов Гиннеса.
Hi-Tech
Лучшие работы фотографов всего мира Самые опытные фотографы со всей планеты показали наиболее достойные снимки
Горячие темы на Авто
что за тренд? 249
Откупится? 243
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием. 240
Привет полуночники !!! 187
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Новости партнеров
Очевидец рассказал, кто сидел в машине с Ефремовым
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Состояние Булановой ухудшилось
Популярные темы на «Детях»
Дети нуждаются в нас и нашей любви 332
В 6,8 в школу - не жалели,что отдали? 132
Поправки 107
Подарок свекрови 103
Леди
Дети звезд, которые недавно кардинально поменяли имидж Они похудели, сменили прически и избавились от лишних татуировок.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь