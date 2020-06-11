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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина не расстается с коронавирусом

В стране зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших.

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Источник: AP 2020

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. В стране было выявлено 689 новых больных — больше, чем в любой другой день с начала пандемии. Медики и чиновники в регионах пересматривают планы ослабления карантина и готовятся к его возможному существенному продлению.

Значительный рост числа заболевших застал украинских чиновников врасплох. В четверг утром на регулярном онлайн-брифинге, посвященном динамике распространения заболевания и борьбе с коронавирусом, министр здравоохранения Максим Степанов выглядел нервным и раздраженным.

«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена в апреле, когда была достаточно напряженная ситуация, у нас не было 689 человек, которые заболели за один день. В течение недели я, как министр здравоохранения, призываю вас придерживаться правил безопасности и рекомендаций», — заявил министр.

Уже было и обращение президента страны, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не исчезла, но посмотрите на улицы — мы все вышли с карантина, мы все решили, что его уже не существует, а такой угрозы, как COVID-19, уже нет.
Максим Степанов
министр здравоохранения Украины
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Правительство Украины ранее действительно позволило регионам отменить некоторые из введенных ранее карантинных мер, после чего в целом ряде областей страны возобновилось регулярное городское и междугороднее транспортное сообщение, заработали кафе и рестораны, открылись торговые центры и детские сады. Часть этих послаблений, по словам господина Степанова, планируется отменить. Что именно — сейчас решают специалисты Минздрава.

Высокая заболеваемость сохраняется и в тех регионах, где все еще действуют строгие карантинные ограничения. В частности, в Киеве (властям города Минздрав запретил идти на плановую отмену некоторых из ограничений, разрешенных большинству регионов с 10 июня) за сутки выявлен 91 новый заболевший, тогда как днем ранее таковых было всего 57 человек.

По данным столичных властей, чаще всего киевляне заражаются коронавирусом в общественном транспорте.

Мэр города Виталий Кличко напомнил, что ношение масок и социальная дистанция по-прежнему остаются обязательными. Он также предупредил руководителей и сотрудников транспортных компаний об ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

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«Наибольшее число заражений — примерно 34% — происходит в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку. Правоохранители выборочно проверяют соблюдение регламентов работы, регулирующих количество пассажиров. Штраф за их нарушение может быть от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (43,5−87,5 тыс. руб.— “Ъ”)», — сообщил мэр.

В медицинской комиссии администрации Киева уже заявили, что карантин в городе обязательно будет действовать и после 22 июня — установленной правительством даты отмены ограничений. Впрочем, эта дата довольно условная и время выхода с карантина будет перенесено на более поздний срок, если динамика новых заражений не пойдет на спад. При этом действующий в стране адаптивный карантин, позволяющий властям городов или областей отказаться от разрешенных правительством Украины послаблений, порой приводит к конфликтам между министерствами и чиновниками на местах.

В Министерстве образования Украины даже обвинили киевского мэра Виталия Кличко в превышении должностных полномочий после того, как столичная администрация приняла решение не проводить в этом году Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для выпускников школ, не планирующих поступать в вузы.

По мнению временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий, решение мэрии противоречит закону, который обязывает всех школьников сдавать экзамены для получения аттестата зрелости. «Самое важное — обеспечить безопасные условия, но оснований для освобождения от ГИА на сегодня нет. Каждое должностное лицо должно действовать в рамках своих полномочий», — сказала госпожа Мандзий в эфире телеканала «1+1».

На стороне мэрии выступают многие директора школ и педагоги, выражающие в соцсетях сомнение в возможности обеспечить безопасные условия в период проведения ГИА для учеников и сотрудников учебных учреждений в разгар пандемии. В Кабинете министров продолжают стоять на своем и отказываются пересматривать решение о проведении итоговой аттестации в период с 25 июня по 30 сентября (в прежние годы тесты начинались и заканчивались на месяц раньше).

Несмотря на настойчивость в таких вопросах, как проведение в разгар пандемии школьных экзаменов, чиновники все еще не готовы заявить о готовности к полному выходу с карантина.

Пока ответственные за противодействие эпидемии специалисты говорят лишь о постепенном смягчении тех или иных запретов, избегая при этом прогнозов о том, когда же эти смягчения стоит ожидать. Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил «Украинской правде», что Минздрав занят изучением опыта европейских стран в части возобновления массовых мероприятий, таких как концерты и спортивные матчи.

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«Возвращение болельщиков произошло только в Польше, где зрителям разрешили прийти на стадионы с 19 июня, но с учетом наполненности не более 25%. Также и в Венгрии, но болельщикам разрешается занимать только каждое четвертое место. Больше ориентируемся на Польшу, общаемся с коллегами и будем принимать решение. Пока футбольные матчи в Украине проводятся без зрителей», — сообщил господин Ляшко.

Сама Европа, за опытом которой чиновники пристально следят, для большинства украинцев пока еще остается закрытой. Хотя с 10 июня частично открыла свою границу для граждан Украины соседняя Словакия, въезд туда разрешен лишь обладателем словацкого вида на жительство, предоставившим пограничникам отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 96 часов до пересечения границы. Но даже этим путешественникам придется провести первые пять дней в Словакии в самоизоляции. А вот начало регулярных авиарейсов в города Евросоюза откладывается на неопределенный срок.

«Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не ранее конца июня. Тем, кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня, придется еще подождать», — сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Матвей Шиманов, Киев

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