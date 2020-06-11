Выпущенных из изоляции россиян предупредили об опасности клещей

«Май и июнь — пик сезона клещей. Поэтому сейчас при выезде в лес или на природу необходимо учитывать эту опасность. Клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и ряда других бактериальных заболеваний», — приводит слова Лукашева пресс-служба Минздрава в четверг.
Он отметил, что клещевой энцефалит есть не во всех регионах России, например, «в Москве его нет, а уже в Тверской области есть».
Жителям регионов с высоким распространением этого заболевания рекомендуется делать вакцинацию и предпринимать максимальные меры по защите от клещей.
Боррелиоз грозит тяжелым поражением суставов и нервной системы
«Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ. Боррелиоз — серьезное заболевание, которое может стать хроническим и протекать с тяжелым поражением суставов и нервной системы. Для его лечения назначаются антибиотики, но наиболее эффективны они только в первые дни с начала заболевания. Если боррелиоз запущен и дошел до суставной и неврологической стадии, лечить его крайне тяжело», — подчеркнул Лукашев.
Поэтому он рекомендует на природе использовать специальные репелленты, надевать закрытые, плотно прилегающие брюки, высокую обувь, после прогулки внимательно осмотреть себя — клещи часто прячутся в складках тела и под нижним бельем.
В случае укуса клеща действовать нужно быстро
«В случае укуса клеща требуется снять (насекомое с тела — ИФ) как можно быстрее — риск заражения боррелиозом напрямую зависит от времени присасывания. Для удаления насекомого лучше обратиться в травмпункт, но можно это сделать и самостоятельно. Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления», — советует Лукашев.
Если присасывание клеща произошло в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, а человек не был привит, необходимо ехать в ближайший травмпункт, где врач по показаниям вводит иммуноглобулин. Препарат нужно ввести как можно раньше — максимум через 72 часа после укуса, желательно в течение 24−48 часов.
Летом также высок риск подхватить кишечные инфекции
Летом также велика вероятность подхватить кишечные инфекции, поэтому необходимо тщательно следить за чистотой рук, соблюдать правила гигиены и правила хранения продуктов, особенно молочных и мясных, а также минимизировать употребление в пищу тех продуктов, которые не были должным образом транспортированы — без соблюдения температурного режима, отмечает Лукашев.
Коронавирусом заразиться в лесу практически невозможно — Лукашев
При этом COVID-19 заразиться в лесу практически невозможно, но «если в лес на шашлык собирается компания людей, риск заражения коронавирусом становится таким же, как и в общественном месте».
«Отдельно стоит сказать о роли детей и подростков в передаче коронавируса. Практика показала, что они чаще всего болеют ковидом бессимптомно и могут быть носителями вируса. Конечно, очень трудно остановить ребенка от совместных игр с ровесниками, но пока сохраняется риск распространения вируса, я рекомендую максимально ограничить контакты между детьми — для пожилых и старших родственников они могут стать серьезной угрозой», — сказал Лукашев.
Со своей стороны Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной безопасности и сохранять приверженность «масочному» режиму в выходные дни.