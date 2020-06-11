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16:22 (мск), источник: Аргументы и факты

В каких регионах будет проходить исследование иммунитета к коронавирусу?

Роспотребнадзор определил регионы, в которых будет проходить исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
16:30 (мск)Защита от вируса: у горожан формируется иммунитет к COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 403 713+133 817
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось417 174+5 221
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 484 672+87 399
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: AP 2020

В Роспотребнадзоре назвали пилотные регионы, где будет проходить исследование популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Как сообщается на сайте ведомства, сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга. Регионы определены с учетом рекомендаций ВОЗ и при участии медицинских организаций.

Кто примет участие в исследовании?

В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно. Кроме того, в него войдут взрослые из шести возрастных групп: 18 — 29 лет, 30 — 39 лет, 40 — 49 лет, 50 — 59 лет, 60 — 69 лет, 70 лет и старше.

Полученные данные впоследствии будут использованы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом. Также они должны помочь выявить особенности эпидемического процесса.

Информация в дальнейшем будет использована при планировании мероприятий по профилактике COVID-19.

Что такое популяционный иммунитет и зачем его исследуют?

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Популяционный или, как его еще называют, коллективный иммунитет, — это эффект сопротивления инфекции в популяции, часть членов которой имеют к ней личный иммунитет. То есть в ситуации, когда переболело либо было привито достаточное число людей, распространение инфекции приостанавливается. При таком раскладе меньше шансов заболеть и у тех, кто не переболел или не был вакцинирован. В данном случае, исследование позволит понять, у какого процента людей в стране есть антитела к новому коронавирусу.

Для каждого вируса показатель группового иммунитета свой. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что для коронавируса он предварительно оценивается в 60−70%.

В Москве масштабное исследование популяционного иммунитета началось 15 мая — всего в столице планируется провести от 3 до 6 млн анализов на антитела к коронавирусу. Как заявлял 23 мая руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, антитела обнаружили примерно у 12,5% населения. Это, по его словам, свидетельствует о том, что у них формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.

Как ранее заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», низкий уровень смертности от коронавируса в России объясняется, в том числе, высоким уровнем популяционного иммунитета. По его словам, смертность от COVID-19 в России в три-четыре раза меньше, чем во многих странах Европы и США. «Мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше, чем у европейских или американских жителей», — сказал Гинцбург.

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