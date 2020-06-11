В каких регионах будет проходить исследование иммунитета к коронавирусу?

В Роспотребнадзоре назвали пилотные регионы, где будет проходить исследование популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Как сообщается на сайте ведомства, сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и
В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно. Кроме того, в него войдут взрослые из шести возрастных групп: 18 — 29 лет, 30 — 39 лет, 40 — 49 лет, 50 — 59 лет, 60 — 69 лет, 70 лет и старше.
Информация в дальнейшем будет использована при планировании мероприятий по профилактике COVID-19.
Популяционный или, как его еще называют, коллективный иммунитет, — это эффект сопротивления инфекции в популяции, часть членов которой имеют к ней личный иммунитет. То есть в ситуации, когда переболело либо было привито достаточное число людей, распространение инфекции приостанавливается. При таком раскладе меньше шансов заболеть и у тех, кто не переболел или не был вакцинирован. В данном случае, исследование позволит понять, у какого процента людей в стране есть антитела к новому коронавирусу.
Для каждого вируса показатель группового иммунитета свой. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что для коронавируса он предварительно оценивается в 60−70%.
В Москве масштабное исследование популяционного иммунитета началось 15 мая — всего в столице планируется провести от 3 до 6 млн анализов на антитела к коронавирусу. Как заявлял 23 мая руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, антитела обнаружили примерно у 12,5% населения. Это, по его словам, свидетельствует о том, что у них формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.
Как ранее заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Наиле