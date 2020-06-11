СК Белгородской области пририсовал следователю медицинскую маску

Журналисты уличили в обмане Управление СК по Белгородской области, когда те разместили на официальном сайте фото со встречи главного следователя Алексеевского района Александра Сиденко с работниками скорой помощи.
На фото Сиденко был в черной медицинской маске, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что маска была не настоящая, а прифотошопленая, сообщил телеграм-канал «Белгород № 1».
В сообщении говорилось, что черную маску на лицо следователя добавили с помощью приложения YouCam Makeup, предназначенную для редактирования снимком и нанесения онлайн-макияжа.
Герой снимка Александр Сиденко ответил журналистам, что маска была настоящая. Его слова также подтвердили в белгородском СК, но спустя пару дней снимок исчез с сайта.
Пользователи Twitter не могли пройти мимо такой новости и предложили свои варианты «правдивой» фотографии.