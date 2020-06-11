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18:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Коронавирус ускорился в Африке

Темпы распространения коронавируса в Африке ускорились. Об этом заявила директор африканского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти, передает BBC News.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
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Источник: AP 2020
Новость
Заражение коронавирусом предрекли почти 250 миллионам жителей Африки

Представитель организации рассказала, что эпидемия широко вышла за пределы столиц стран континента. Серьезной проблемой может стать недостаток тестов и другого медицинского оборудования. При этом отмечается, что местные власти стараются сдерживать распространение вируса.

Reuters передает слова Моэти о 200 тысячах случаев заражения в Африке и около пяти тысячах смертей. При этом десять стран — так называемые двигатели эпидемии, на них приходится 75 процентов от всех случаев.

В апреле специалисты ВОЗ уже предупреждали, что число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов. Сообщалось, что ВОЗ проводит работу с местными правительствами для улучшения лечения коронавируса и минимизации фатальных исходов.

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