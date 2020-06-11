Коронавирус ускорился в Африке

Представитель организации рассказала, что эпидемия широко вышла за пределы столиц стран континента. Серьезной проблемой может стать недостаток тестов и другого медицинского оборудования. При этом отмечается, что местные власти стараются сдерживать распространение вируса.
Reuters передает слова Моэти о 200 тысячах случаев заражения в Африке и около пяти тысячах смертей. При этом десять стран — так называемые двигатели эпидемии, на них приходится 75 процентов от всех случаев.
В апреле специалисты ВОЗ уже предупреждали, что число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов. Сообщалось, что ВОЗ проводит работу с местными правительствами для улучшения лечения коронавируса и минимизации фатальных исходов.