Мальчик из США стал звездой благодаря вирусному фото в соцсети

В начале июня в соцсетях стало вирусным фото маленького темнокожего мальчика, который, как говорилось в подписи, записывал рэп, примотав телефон шнуром к двухъярусной кровати.
Снимок попался на глаза продюсеру Kenny Beats, который решил разыскать героя фото и помочь ему. К нему присоединились и другие музыканты, включая рэпера Guapdad 4000, а также брата и продюсера Билли Айлиш — Финнеаса ОʼКоннелла.
Как известно, в интернете можно найти все, и очень скоро личность юного рэпера была раскрыта. Им оказался 11-летний мальчик по имени Рэй, который действительно записывает собственные треки и выкладывает их в свой блог на YouTube.
После того, как личность парня была раскрыта, Kenny Beats позвонил ему по видеосвязи и попросил контакты мамы, чтобы отправить Рэю посылку с необходимым музыкальным оборудованием. К инициативе также присоединились профессиональные музыканты и различные бренды, которые решили снабдить начинающего рэпера всем необходимым для творчества. После такой популярности количество подписчиков Рэя на YouTube составляет уже более 14 тысяч подписчиков.