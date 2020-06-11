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19:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мальчик из США стал звездой благодаря вирусному фото в соцсети

Музыканты и продюсеры решили помочь ему осуществить мечту.

В начале июня в соцсетях стало вирусным фото маленького темнокожего мальчика, который, как говорилось в подписи, записывал рэп, примотав телефон шнуром к двухъярусной кровати.

Он должен был убраться в комнате, а не в студии.

Снимок попался на глаза продюсеру Kenny Beats, который решил разыскать героя фото и помочь ему. К нему присоединились и другие музыканты, включая рэпера Guapdad 4000, а также брата и продюсера Билли Айлиш — Финнеаса ОʼКоннелла.

Все, кто видел этот мем, знал, что мальчик добьется успеха. Спасибо всем прекрасным людям, мы только что отправили Рэю оборудование для домашней студии! Давайте делать так каждый месяц?

Как известно, в интернете можно найти все, и очень скоро личность юного рэпера была раскрыта. Им оказался 11-летний мальчик по имени Рэй, который действительно записывает собственные треки и выкладывает их в свой блог на YouTube.

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После того, как личность парня была раскрыта, Kenny Beats позвонил ему по видеосвязи и попросил контакты мамы, чтобы отправить Рэю посылку с необходимым музыкальным оборудованием. К инициативе также присоединились профессиональные музыканты и различные бренды, которые решили снабдить начинающего рэпера всем необходимым для творчества. После такой популярности количество подписчиков Рэя на YouTube составляет уже более 14 тысяч подписчиков.

Екатерина Гура

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