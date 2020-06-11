18:48 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Масочный режим совмещают с жарой
Насколько безопасно ношение средств индивидуальной защиты в теплую погоду.
Аномальная жара покинет Москву в пятницу. А в четверг в столице может быть побит температурный рекорд для 11 июня. К выходным в Москве существенно похолодает, начнутся дожди и грозы. Температура в субботу и воскресенье не поднимется выше 20 градусов. Впрочем, на следующей неделе погода станет более комфортной, говорит ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Четверг — последний очень жаркий день. Уже в пятницу будут идти дожди кратковременного характера, местами переходящие в ливни, возможны грозы, и в отдельных районах не исключен град. Температура воздуха начнет понижаться, но все еще будет довольно теплой — +24…+26. А в субботу похолодает заметно. На фоне облачной с прояснениями погоды и кратковременных дождей температура в дневные часы уже не превысит +20. Улучшится погода лишь в воскресенье с приходом скандинавского антициклона, уже без дождей, днем около +20, что немного ниже нормы. Новая неделя начнется с более комфортной погоды, будет солнечно, без дождей. В понедельник в Москве уже +22…+24, а во вторник с от +26 до +28», — рассказал Леус.
Несмотря на снятие ограничений в столице, масочный режим на улицах сохраняется, а в общественных местах
Маска будет несколько ухудшать теплоотдачу, потому что она закрывает часть лица. Поэтому угроза перегрева, на самом деле, будет присутствовать. Кроме того, будет повышено потоотделение, то есть если маска намокнет, ее желательно, конечно, поменять на свежую, сухую — через мокрую маску тяжелее дышать.
«Но я хочу сказать, что у нас есть, например, предприятия, где люди работают достаточно интенсивно и при повышенной температуре в средствах защиты, включая маски, респираторы, так что это просто. Уменьшите интенсивность физической нагрузки, привыкнете к маске, и тогда вы сможете вернуться к тому уровню активности, к которому привыкли. Пейте больше жидкости. Но это должна быть чистая вода — не кофе, не чай, не
На днях свое отношение к маскам пересмотрела Всемирная организация здравоохранения. Ранее там сомневались в том, что их стоит использовать здоровым людям. Но теперь ВОЗ рекомендует носить маски всем, правда, только там, где трудно соблюдать дистанцию, например, в магазинах или общественном транспорте.
Илья Сизов.