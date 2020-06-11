Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июняОсвящение Исаакиевского собора, награждение The Beatles и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
18:48 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Масочный режим совмещают с жарой

Насколько безопасно ношение средств индивидуальной защиты в теплую погоду.

Коронавирус COVID-19
Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 89% 761 мм рт. ст. 3 м/с
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 415 319+137 902
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось417 546+5 435
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 489 371+87 267
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Аномальная жара покинет Москву в пятницу. А в четверг в столице может быть побит температурный рекорд для 11 июня. К выходным в Москве существенно похолодает, начнутся дожди и грозы. Температура в субботу и воскресенье не поднимется выше 20 градусов. Впрочем, на следующей неделе погода станет более комфортной, говорит ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Читайте также
Отдых особого режима

«Четверг — последний очень жаркий день. Уже в пятницу будут идти дожди кратковременного характера, местами переходящие в ливни, возможны грозы, и в отдельных районах не исключен град. Температура воздуха начнет понижаться, но все еще будет довольно теплой — +24…+26. А в субботу похолодает заметно. На фоне облачной с прояснениями погоды и кратковременных дождей температура в дневные часы уже не превысит +20. Улучшится погода лишь в воскресенье с приходом скандинавского антициклона, уже без дождей, днем около +20, что немного ниже нормы. Новая неделя начнется с более комфортной погоды, будет солнечно, без дождей. В понедельник в Москве уже +22…+24, а во вторник с от +26 до +28», — рассказал Леус.

Несмотря на снятие ограничений в столице, масочный режим на улицах сохраняется, а в общественных местах по-прежнему нужно носить перчатки. В Роспотребнадзоре поясняли, что маски не помешают москвичам дышать свежим воздухом. А вот к перегреву привести могут, предупреждает вирусолог и иммунолог Владимир Болибок:

Маска будет несколько ухудшать теплоотдачу, потому что она закрывает часть лица. Поэтому угроза перегрева, на самом деле, будет присутствовать. Кроме того, будет повышено потоотделение, то есть если маска намокнет, ее желательно, конечно, поменять на свежую, сухую — через мокрую маску тяжелее дышать.
Владимир Болибок
вирусолог
Читайте также
В Швейцарии создали прозрачную медицинскую маску

«Но я хочу сказать, что у нас есть, например, предприятия, где люди работают достаточно интенсивно и при повышенной температуре в средствах защиты, включая маски, респираторы, так что это просто. Уменьшите интенсивность физической нагрузки, привыкнете к маске, и тогда вы сможете вернуться к тому уровню активности, к которому привыкли. Пейте больше жидкости. Но это должна быть чистая вода — не кофе, не чай, не какие-то компоты, кисели и газированные сладкие напитки. Старайтесь надевать перчатки полегче, трикотажные, необязательно резиновые».

На днях свое отношение к маскам пересмотрела Всемирная организация здравоохранения. Ранее там сомневались в том, что их стоит использовать здоровым людям. Но теперь ВОЗ рекомендует носить маски всем, правда, только там, где трудно соблюдать дистанцию, например, в магазинах или общественном транспорте.

Илья Сизов.

Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
 Семья погибшего водителя сделала заявление о Ефремове
Самоизоляцию в Москве отменили по политическим причинам
Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы
В каких регионах проведут массовые тесты на коронавирус
Маск прокомментировал слова Рогозина о бесценной помощи России
Песков ответил на план «самых жестких» санкций США против России
В Китае открылся самый высокий горизонтальный небоскреб (фото)
В Сети выбрали самые красивые фото года
Следователь с «прифотошопленной» маской стал героем Сети (фото)
Здоровье
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно Ее упомянули в Книге рекордов Гиннеса.
Hi-Tech
Как получить миллионы за жгучую боль Невероятные безумства ради популярности!
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Новости партнеров
Разбираемся в сути социальных поправок в Конституцию: они – для всех
Президент России уже выбрал формат участия в голосовании по Конституции
В России можно запретить очернение ветеранов – читай поправку в Конституцию
Даже депутаты не знали, что обновление Конституции станет таким актуальным
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос копией актрисы В сети восхитились красотой мальчика
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Новости партнеров
В России можно запретить очернение ветеранов – читай поправку в Конституцию
Даже депутаты не знали, что обновление Конституции станет таким актуальным
«Это до мурашек». Что думают россияне о решении президента по Параду Победы
Разве можно в 2020 году жить по правилам Конституции 1993 года?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь