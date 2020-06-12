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00:59 (мск), источник: Известия

Вопрос на миллион: удвоится ли число зараженных в России

Число зараженных в России перевалило за 500 тыс., однако это не значит, что будет преодолена отметка в миллион больных, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Впрочем, ситуация остается сложной, так как спад заболеваемости зафиксирован только в Москве, в других регионах число новых случаев продолжает расти.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 12.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 449 476+102 153
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось418 846+3 672
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 516 037+73 347
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: Известия

Но отмена карантинных мер не должна вызвать всплеска заболеваемости. Главное — следовать мерам профилактики и сохранять некоторое ограничение контактов между регионами, отмечают специалисты.

Нежелательное удвоение

Россия достигла новой отметки по количеству зараженных — цифра перевалила за полмиллиона. По данным на 1 июня, зафиксировано 502 436 подтвержденных диагнозов COVID-19. «Известия» выяснили, как будет складываться ситуация в дальнейшем и есть ли риск того, что число зараженных в России дойдет до миллиона.

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В начале мая директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников прогнозировал, что планки в 950 тыс. заболевших мы достигнем к началу сентября. Однако примерно с 15 мая кривая заражений пошла по гораздо более оптимистичному пути, и тогда эксперт предположил, что более вероятна цифра 715 тыс. к началу осени.

— Но после 25 мая цифры ежедневного прироста оказались выше, чем должны были быть согласно модели постепенного затухания эпидемии, — рассказал «Известиям» Борис Овчинников. — И разрыв только нарастает — с точки зрения модели сейчас ежедневный прирост больных должен был составлять 6−6,5 тыс. (по информации на 11 июня — +8779. — «Известия»). Однако даже на данный момент, по моим подсчетам, достижения миллиона зараженных — по официальной статистике — не прогнозируется.

По мнению ученых из НГТУ им. Р. Е. Алексеева, на сегодняшний день в России установилась тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости.
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— Это позволяет надеяться на то, что миллиона зараженных удастся избежать, — пояснила заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф Анастасия Епифанова. — Поскольку для коронавирусных инфекций характерен спад в летний период, мы надеемся на уверенное уменьшение темпа роста заболеваемости.

Впрочем, тот факт, что замедления роста числа зараженных не происходит пока нигде, кроме Москвы, заставляет критически оценивать любые прогнозы. И некоторые эксперты не согласны с тем, что удвоения нынешних 500 тыс. случаев удастся избежать.

— Так как коронавирус никуда не исчез и пандемия продолжается, цифру в 1 млн мы преодолеем рано или поздно, — заявил старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ Артур Каримов. — При сохранении темпов роста числа новых случаев этот рубеж может быть достигнут в августе-сентябре.

После снятия ограничений

8 июня было объявлено о постепенном снятии карантинных мер в Москве, другие регионы также ослабляют ограничения. Такие новости одновременно обрадовали и насторожили людей. С одной стороны, вновь заработает множество предприятий, пойдут на лад дела у малого бизнеса, появится возможность провести время в парках и на спортивных площадках. С другой стороны, непонятно, как это скажется на заболеваемости. Ведь, как ранее писали «Известия», задержка между заражением и попаданием в статистику составляет около 20 дней.

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Страны, которые добились больших успехов в подавлении эпидемии, снимали ограничения в тот момент, когда фиксировалось устойчивое падение заболеваемости. Особенно хорошие результаты были у тех государств, где акцент делался на быстрое тестирование и выявление контактов заболевших. Некоторые страны, такие как, например, Австралия и Южная Корея, проводили сотни или даже тысячи тестов на каждый найденный случай заболевания.

В России говорить об устойчивом снижении заболеваемости рано, за исключением, пожалуй, Москвы.

— За пределами столицы снятие ограничений идет на фоне устойчивого роста заболеваемости, — заявил доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Тамм. — Заметен недостаток количества проводимых тестов, не проводится серьезных действий для улучшения выявления контактов. Поэтому я думаю, что нас ждет то, что случилось во многих странах, которые принимали «половинчатые» карантинные меры, потом из-за тех или иных факторов отменили их, не дожидаясь снижения заболеваемости, и в итоге получили сильный всплеск. К примерам таких стран можно отнести Перу, Чили, ЮАР, государства Персидского залива, Индию и др.

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Однако, по мнению Артура Каримова, ситуация сложнее: в разных странах на фоне ослабления ограничений наблюдается как рост заболеваемости, так и снижение. Например, ослабление ограничений в Европе не привело к существенному изменению эпидемиологической обстановки. В то же время в Индии наблюдается рост числа случаев SARS-CoV-2 после смягчения ограничений. В России негативного эффекта можно избежать, считает эксперт.

— Всё зависит от уровня сознательности граждан, соблюдения ими мер социального дистанцирования и личной гигиены. При этом речь идет не о полном снятии карантинных мер, а только о разрешении многих ранее запрещенных видов деятельности с соблюдением строгих санитарных норм и, по возможности, социального дистанцирования: работы ресторанов, парикмахерских, оказания услуг на дому, образовательных организаций.

Как рассказала Анастасия Епифанова, в Италии в мае началось поэтапное снятие ограничений, однако темп роста заболеваемости в этой стране уверенно замедляется.

— Если в начале мая ежедневный прирост заболевших составлял более 1 тыс. человек, то сейчас — менее 300 (по данным ВОЗ), — пояснила эксперт. — А в Иране смягчение карантинного режима произошло в середине апреля и было вызвано скорее не улучшением эпидемиологической ситуации, а угрозой экономического кризиса в стране. Это могло способствовать увеличению темпа роста заболеваемости (менее 1,2 тыс. человек в день в конце апреля против более 3 тыс. в начале июня, по данным ВОЗ).

То есть эффект от снятия карантинных мер тоже на данный момент оценить непросто.

Как не стать миллионером

Нельзя не заметить, что в России растет и процент летальных исходов, хоть и не слишком заметно — если в конце апреля эта цифра составляла 0,9%, то сейчас уже 1,3%. Пока примерно половина смертей приходится на столицу, но что будет дальше — предсказать трудно. Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эпидемия пошла на убыль и смертность от коронавируса в Москве в июне будет гораздо ниже. Однако, как добавил мэр, «борьба еще не закончена», да и некоторые ограничительные аспекты (например, ношение перчаток и масок) будут в силе на протяжении долгого периода времени.

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Елена Малинникова рассказала в интервью, опубликованном на сайте министерства, какие меры следует принимать гражданам, чтобы не допустить развития негативного сценария распространения коронавируса. В частности, она рекомендовала использование масок при нахождении в общественных местах. Также Елена Малинникова сообщила о необходимости улучшать свои гигиенические навыки — чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию, пользоваться одноразовыми салфетками.

Постепенно улучшать ситуацию также должно тестирование, позволяющее своевременно выявить как зараженных, так уже и переболевших. Кроме того, растет количество препаратов для борьбы с заболеванием. В частности, с 11 июня в клиники поступает производимый в РФ «Фавипиравир» под российским торговым названием «Авифавир». Минздрав РФ зарегистрировал зарубежное лекарство в конце мая, отметив, что, по предварительной оценке, его эффективность составила около 90%.

Впрочем, надо отметить, что снятие ограничений в России происходит поэтапно и зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, что позволяет надеяться на благополучный исход. Как считают специалисты, пока контакты между разными субъектами страны ограничены, есть вероятность, что даже в случае всплеска заболеваемости его удастся локализовать.

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