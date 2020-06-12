Вопрос на миллион: удвоится ли число зараженных в России

Но отмена карантинных мер не должна вызвать всплеска заболеваемости. Главное — следовать мерам профилактики и сохранять некоторое ограничение контактов между регионами, отмечают специалисты.
Нежелательное удвоение
Россия достигла новой отметки по количеству зараженных — цифра перевалила за полмиллиона. По данным на 1 июня, зафиксировано 502 436 подтвержденных диагнозов COVID-19. «Известия» выяснили, как будет складываться ситуация в дальнейшем и есть ли риск того, что число зараженных в России дойдет до миллиона.
В начале мая директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников прогнозировал, что планки в 950 тыс. заболевших мы достигнем к началу сентября. Однако примерно с 15 мая кривая заражений пошла по гораздо более оптимистичному пути, и тогда эксперт предположил, что более вероятна цифра 715 тыс. к началу осени.
— Но после 25 мая цифры ежедневного прироста оказались выше, чем должны были быть согласно модели постепенного затухания эпидемии, — рассказал «Известиям» Борис Овчинников. — И разрыв только нарастает — с точки зрения модели сейчас ежедневный прирост больных должен был составлять 6−6,5 тыс. (по информации на 11 июня — +8779. — «Известия»). Однако даже на данный момент, по моим подсчетам, достижения миллиона зараженных — по официальной статистике — не прогнозируется.
По мнению ученых из НГТУ им. Р. Е. Алексеева, на сегодняшний день в России установилась тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости.
— Это позволяет надеяться на то, что миллиона зараженных удастся избежать, — пояснила заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф Анастасия Епифанова. — Поскольку для коронавирусных инфекций характерен спад в летний период, мы надеемся на уверенное уменьшение темпа роста заболеваемости.
Впрочем, тот факт, что замедления роста числа зараженных не происходит пока нигде, кроме Москвы, заставляет критически оценивать любые прогнозы. И некоторые эксперты не согласны с тем, что удвоения нынешних 500 тыс. случаев удастся избежать.
— Так как коронавирус никуда не исчез и пандемия продолжается, цифру в 1 млн мы преодолеем рано или поздно, — заявил старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ Артур Каримов. — При сохранении темпов роста числа новых случаев этот рубеж может быть достигнут в августе-сентябре.
После снятия ограничений
8 июня было объявлено о постепенном снятии карантинных мер в Москве, другие регионы также ослабляют ограничения. Такие новости одновременно обрадовали и насторожили людей. С одной стороны, вновь заработает множество предприятий, пойдут на лад дела у малого бизнеса, появится возможность провести время в парках и на спортивных площадках. С другой стороны, непонятно, как это скажется на заболеваемости. Ведь, как ранее писали «Известия», задержка между заражением и попаданием в статистику составляет около 20 дней.
Страны, которые добились больших успехов в подавлении эпидемии, снимали ограничения в тот момент, когда фиксировалось устойчивое падение заболеваемости. Особенно хорошие результаты были у тех государств, где акцент делался на быстрое тестирование и выявление контактов заболевших. Некоторые страны, такие как, например, Австралия и Южная Корея, проводили сотни или даже тысячи тестов на каждый найденный случай заболевания.
В России говорить об устойчивом снижении заболеваемости рано, за исключением, пожалуй, Москвы.
— За пределами столицы снятие ограничений идет на фоне устойчивого роста заболеваемости, — заявил доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Тамм. — Заметен недостаток количества проводимых тестов, не проводится серьезных действий для улучшения выявления контактов. Поэтому я думаю, что нас ждет то, что случилось во многих странах, которые принимали «половинчатые» карантинные меры, потом из-за тех или иных факторов отменили их, не дожидаясь снижения заболеваемости, и в итоге получили сильный всплеск. К примерам таких стран можно отнести Перу, Чили, ЮАР, государства Персидского залива, Индию и др.
Однако, по мнению Артура Каримова, ситуация сложнее: в разных странах на фоне ослабления ограничений наблюдается как рост заболеваемости, так и снижение. Например, ослабление ограничений в Европе не привело к существенному изменению эпидемиологической обстановки. В то же время в Индии наблюдается рост числа случаев SARS-CoV-2 после смягчения ограничений. В России негативного эффекта можно избежать, считает эксперт.
— Всё зависит от уровня сознательности граждан, соблюдения ими мер социального дистанцирования и личной гигиены. При этом речь идет не о полном снятии карантинных мер, а только о разрешении многих ранее запрещенных видов деятельности с соблюдением строгих санитарных норм и, по возможности, социального дистанцирования: работы ресторанов, парикмахерских, оказания услуг на дому, образовательных организаций.
Как рассказала Анастасия Епифанова, в Италии в мае началось поэтапное снятие ограничений, однако темп роста заболеваемости в этой стране уверенно замедляется.
— Если в начале мая ежедневный прирост заболевших составлял более 1 тыс. человек, то сейчас — менее 300 (по данным ВОЗ), — пояснила эксперт. — А в Иране смягчение карантинного режима произошло в середине апреля и было вызвано скорее не улучшением эпидемиологической ситуации, а угрозой экономического кризиса в стране. Это могло способствовать увеличению темпа роста заболеваемости (менее 1,2 тыс. человек в день в конце апреля против более 3 тыс. в начале июня, по данным ВОЗ).
То есть эффект от снятия карантинных мер тоже на данный момент оценить непросто.
Как не стать миллионером
Нельзя не заметить, что в России растет и процент летальных исходов, хоть и не слишком заметно — если в конце апреля эта цифра составляла 0,9%, то сейчас уже 1,3%. Пока примерно половина смертей приходится на столицу, но что будет дальше — предсказать трудно. Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что эпидемия пошла на убыль и смертность от коронавируса в Москве в июне будет гораздо ниже. Однако, как добавил мэр, «борьба еще не закончена», да и некоторые ограничительные аспекты (например, ношение перчаток и масок) будут в силе на протяжении долгого периода времени.
Главный инфекционист Минздрава России, профессор Елена Малинникова рассказала в интервью, опубликованном на сайте министерства, какие меры следует принимать гражданам, чтобы не допустить развития негативного сценария распространения коронавируса. В частности, она рекомендовала использование масок при нахождении в общественных местах. Также Елена Малинникова сообщила о необходимости улучшать свои гигиенические навыки — чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию, пользоваться одноразовыми салфетками.
Постепенно улучшать ситуацию также должно тестирование, позволяющее своевременно выявить как зараженных, так уже и переболевших. Кроме того, растет количество препаратов для борьбы с заболеванием. В частности, с 11 июня в клиники поступает производимый в РФ «Фавипиравир» под российским торговым названием «Авифавир». Минздрав РФ зарегистрировал зарубежное лекарство в конце мая, отметив, что, по предварительной оценке, его эффективность составила около 90%.
Впрочем, надо отметить, что снятие ограничений в России происходит поэтапно и зависит от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, что позволяет надеяться на благополучный исход. Как считают специалисты, пока контакты между разными субъектами страны ограничены, есть вероятность, что даже в случае всплеска заболеваемости его удастся локализовать.