Собянин: карантина для приезжающих в Москву не будет

«Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть», — заявил Собянин в интервью на телеканале «Россия 24».
Он также заявил, что мнения об одномоментном снятии ограничений в Москве не соответствуют действительности. По словам Сергея Собянина, все происходит постепенно в зависимости от динамики пандемии: были открыты промышленные предприятия и стройки, МФЦ, затем объекты сфер услуг и торговли. За последние 10 дней никаких ухудшений ситуации с коронавирусом в городе зафиксировано не было.
«Рановато говорить о серьезной статистике. Больше недели назад мы открыли торговые центры, сейчас разрешили прогулки. И за этот, уже достаточно большой период, 10 дней ничего плохого не случилось. Мы видим, что у нас улучшаются показатели по всем параметрам», — сказал мэр.
Напомним, режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок отменили в Москве с 9 июня. С 16 июня откроются летние веранды ресторанов, стоматологические клиники, музеи, выставочные залы и зоопарки. Еще один этап ограничений снимут с 23 июня. Будет разрешена работа фитнес-клубов, детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.