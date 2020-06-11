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19:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Собянин: карантина для приезжающих в Москву не будет

В Москве не будут устанавливать карантин для приезжих из других регионов России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, таких мер вводить никогда не планировалось, но мэр посоветовал ограничить поездки в столицу. Москвичам он рекомендовал не выходить из дома в День России 12 июня и на парад Победы 24 июня, поскольку массовые мероприятия все еще запрещены.

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«Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть», — заявил Собянин в интервью на телеканале «Россия 24».

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Он также заявил, что мнения об одномоментном снятии ограничений в Москве не соответствуют действительности. По словам Сергея Собянина, все происходит постепенно в зависимости от динамики пандемии: были открыты промышленные предприятия и стройки, МФЦ, затем объекты сфер услуг и торговли. За последние 10 дней никаких ухудшений ситуации с коронавирусом в городе зафиксировано не было.

«Рановато говорить о серьезной статистике. Больше недели назад мы открыли торговые центры, сейчас разрешили прогулки. И за этот, уже достаточно большой период, 10 дней ничего плохого не случилось. Мы видим, что у нас улучшаются показатели по всем параметрам», — сказал мэр.

Напомним, режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок отменили в Москве с 9 июня. С 16 июня откроются летние веранды ресторанов, стоматологические клиники, музеи, выставочные залы и зоопарки. Еще один этап ограничений снимут с 23 июня. Будет разрешена работа фитнес-клубов, детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

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