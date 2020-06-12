Бессимптомными больными коронавирусом оказались до 5% сдавших тесты россиян

Частные медицинские лаборатории, которые проводят тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, по просьбе Forbes раскрыли данные по числу положительных анализов на иммуноглобулины M (IgМ). Присутствие этого класса антител указывает на заболевание COVID-19 в активной форме.
Представитель лаборатории «Хеликс» не раскрыла долю положительных результатов на антитела M у своих клиентов.
IgG вырабатываются позже и остаются надолго: это говорит о формирующемся иммунитете, отмечает ведомство.
28 апреля Минздрав включил анализы на наличие иммуноглобулинов G к коронавирусу во временные рекомендации по диагностике и лечению COVID-19. Третьего июня в алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 также были добавлен анализ на иммуноглобулины M. Эти тесты имеют вспомогательно значение не столько для диагностики, сколько для оценки иммунного ответа на перенесенную или текущую инфекцию, говорится в седьмой версии временных рекомендаций Минздрава.
Жителей Москвы начали тестировать на антитела к коронавирусу с 15 мая. К 10 июня доля россиян, которые сталкивались с инфекцией и обладают иммунитетом, достигла 14% от всех прошедших тестирование. В Москве к 11 июня их доля превысила 17%.
Получают ли Роспотребнадзор данные об анализах на антитела к коронавирусу, которые проводят частные лаборатории, в
«Комментировать проведение частными лабораториями тестирования неизвестными
Там отметили, что коммерческие лаборатории направляют информацию о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в обязательном порядке в региональные управления Роспотребнадзора в течение двух часов с момента получения положительного результата, однако речь идет о
О чем говорят анализы на антитела? Данные лабораторий можно интерпретировать как выявленное число бессимптомных больных коронавирусом в России, говорит заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид
«Идет лишь тестирование тех, кто заявляется в добровольном порядке, и статистика не совсем правильно формируется, поэтому связывать один вывод с другим рано», — предупреждает
Если применять данные тестов на популяцию (а у компании, по его словам, есть опыт подобного анализа на основе результатов анализов на поздние антитела к коронавирусу), то обладателями иммуноглобулинов М стали 1,5% населения столичного региона, допускает Исаев. «Они в активной фазе, начальной стадии заболевания. И могут через неделю попасть в госпиталь при плохом течении заболевания», — предупреждает он.
«По-хорошему, если качественные иммуноглобулины М обнаружены, то человеку нужно соблюдать самоизоляцию. Это указывает, что у человека есть некоторая активность коронавируса, потенциально он может быть заразным», — отмечает
«Антитела — это не равно диагнозу. Это не повод даже посадить человека на карантин, потому что он может не выделять вирус», — указывает Ольга Малиновская.
По результатам анализов заметно, количество носителей вируса уменьшается, а число обладателей антител увеличивается, говорит Малиновская. «Эпидемический процесс пошел на спад», — полагает она. Пик числа положительных результатов