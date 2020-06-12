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06:34 (мск), источник: Forbes

Бессимптомными больными коронавирусом оказались до 5% сдавших тесты россиян

Сети лабораторий, проводящие анализы на антитела к COVID-19, впервые раскрыли данные по положительным результатам тестов на иммуноглобулины M. Этот класс антител — первый иммунный ответ на болезнь, их наличие можно интерпретировать как бессимптомное заболевание COVID-19. Доли положительных тестов на такие антитела, по данным лабораторий, по России составляют 3−5%, однако называть эти цифры долей бессимптомных больных в России нельзя, отмечают эксперты.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 12.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 502 278+142 039
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось421 032+4 831
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 532 690+77 885
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: Reuters

Частные медицинские лаборатории, которые проводят тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, по просьбе Forbes раскрыли данные по числу положительных анализов на иммуноглобулины M (IgМ). Присутствие этого класса антител указывает на заболевание COVID-19 в активной форме.

  • Компания «Гемотест» с 25 мая по 10 июня провела около 30 000 исследований на антитела класса IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2, сообщила ее представитель Анна Лисовец: «В среднем по России доля положительных результатов составляет около 3,3%, по Москве — 3,5%».
  • Сеть «Инвитро» с 26 мая в своих офисах по России выполнила более 71 000 тестов на IgM, из них положительных — 4,9%, сообщила представитель компании Нина Орешкина. В Москве и Московской области «Инвитро» выполнила более 35 000 тестов, из них положительных — 5,3%, добавила она.
  • Среди участников тестов в столичном регионе, по данным лаборатории ДНКОМ, антитела M к коронавирусу есть у 4,3% клиентов, сообщил Forbes директор ДНКОМ Андрей Исаев.
  • Сеть KDL за две недели выполнила около 7 000 анализов на антитела к коронавирусу, рассказала руководитель медицинского департамента, врач KDL Ольга Малиновская. Согласно ее данным, в одном и том же тесте иммуноглобулины класса М выявлены в 10,5% случаев, антитела класса G (IgG) — в 12,5% случаев. По ее словам, основная часть анализов были выполнены в Москве.

Представитель лаборатории «Хеликс» не раскрыла долю положительных результатов на антитела M у своих клиентов.

Что это за антитела? IgM— это самые ранние антитела, которые появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса и указывают на то, что заболевание протекает на данный момент, говорится в разъяснении Департамента здравоохранения Москвы.

IgG вырабатываются позже и остаются надолго: это говорит о формирующемся иммунитете, отмечает ведомство.

28 апреля Минздрав включил анализы на наличие иммуноглобулинов G к коронавирусу во временные рекомендации по диагностике и лечению COVID-19. Третьего июня в алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 также были добавлен анализ на иммуноглобулины M. Эти тесты имеют вспомогательно значение не столько для диагностики, сколько для оценки иммунного ответа на перенесенную или текущую инфекцию, говорится в седьмой версии временных рекомендаций Минздрава.

Жителей Москвы начали тестировать на антитела к коронавирусу с 15 мая. К 10 июня доля россиян, которые сталкивались с инфекцией и обладают иммунитетом, достигла 14% от всех прошедших тестирование. В Москве к 11 июня их доля превысила 17%.

При этом долю положительных анализов на активные антитела IgM ведомство пока не раскрывало, рассказала Ольга Малиновская из KDL. Ведомству известны обезличенные данные о результатах этих тестов от лабораторий, уверена она.
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Получают ли Роспотребнадзор данные об анализах на антитела к коронавирусу, которые проводят частные лаборатории, в пресс-службе Роспотребнадзора не уточняют. Комментировать предоставленные «Инвитро», «Гемотест» и другими лабораториями цифры в ведомстве не стали.

«Комментировать проведение частными лабораториями тестирования неизвестными тест-системами, тем более делать выводы на основе этих исследований не представляется возможным», — сообщила Forbes пресс-служба Роспотребнадзора.

Там отметили, что коммерческие лаборатории направляют информацию о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в обязательном порядке в региональные управления Роспотребнадзора в течение двух часов с момента получения положительного результата, однако речь идет о ПЦР-тестировании, так как именно эта лабораторная диагностика используется для подтверждения диагноза «коронавирусная инфекция».

В пресс-службе Минздрава Forbes также не стали комментировать данные частных лабораторий, указав, что тестированием на коронавирус заведует Роспотребнадзор.
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О чем говорят анализы на антитела? Данные лабораторий можно интерпретировать как выявленное число бессимптомных больных коронавирусом в России, говорит заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Но это не означает, что всего в стране такое количество бессимптомных больных, указывает он.

«Идет лишь тестирование тех, кто заявляется в добровольном порядке, и статистика не совсем правильно формируется, поэтому связывать один вывод с другим рано», — предупреждает Мелик-Гусейнов.

Долю положительных тестов от числа клиентов, сдавших анализы, неверно экстраполировать на всю популяцию, соглашается Андрей Исаев из ДНКОМ. По его наблюдениям, анализы на коронавирус сдают люди активного трудоспособного возраста, а дети и старики фактически не участвуют в тестах.
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Если применять данные тестов на популяцию (а у компании, по его словам, есть опыт подобного анализа на основе результатов анализов на поздние антитела к коронавирусу), то обладателями иммуноглобулинов М стали 1,5% населения столичного региона, допускает Исаев. «Они в активной фазе, начальной стадии заболевания. И могут через неделю попасть в госпиталь при плохом течении заболевания», — предупреждает он.

«По-хорошему, если качественные иммуноглобулины М обнаружены, то человеку нужно соблюдать самоизоляцию. Это указывает, что у человека есть некоторая активность коронавируса, потенциально он может быть заразным», — отмечает врач-терапевт и руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

«Антитела — это не равно диагнозу. Это не повод даже посадить человека на карантин, потому что он может не выделять вирус», — указывает Ольга Малиновская.

Человек с антителами М только должен сдать текст ПЦР и на его основании решать вопрос о карантине, полагает она. Но если у пациента определяются антитела М, но уже есть G, тогда его также желательно обследовать на ПЦР, но не надо изолировать, потому что он, скорее всего, не выделяет вирус, рассуждает она.

По результатам анализов заметно, количество носителей вируса уменьшается, а число обладателей антител увеличивается, говорит Малиновская. «Эпидемический процесс пошел на спад», — полагает она. Пик числа положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус в Москве и области был в мае, сейчас их число снижается, подтверждает Исаев.

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