Коронавирус COVID-19: главные события 11 июня

Число случаев коронавируса в России превысило полмиллиона человек
В России за последние сутки выявили 8779 больных с коронавирусом, у 36,8% из них не было симптомов заболевания, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 502 436 человек. Более половины заразившихся (52%) выздоровели — 261 150 пациентов, 8367 из них за последние сутки. 1,3% общего числа инфицированных умерли — 6532 человека (плюс 174 за сутки).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают странной российскую статистику по смертям пациентов с коронавирусом COVID-19. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан указал, что статистика смертности по коронавирусу в России «необычная» и «сложная для понимания».
40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек. Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и на парад Победы 24 июня, поскольку массовые мероприятия все еще запрещены.
Масочный режим совмещают с жарой
Несмотря на снятие ограничений в столице, масочный режим на улицах сохраняется, а в общественных местах по-прежнему нужно носить перчатки. В Роспотребнадзоре поясняли, что маски не помешают москвичам дышать свежим воздухом. Насколько безопасно ношение средств индивидуальной защиты в теплую погоду?
Полиция разгоняет митинг против действий правительства в связи с пандемией коронавируса в Катманду, Непал | Источник: AP 2020
В каких регионах будет проходить исследование иммунитета к коронавирусу?
В Роспотребнадзоре назвали пилотные регионы, где будет проходить исследование популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга.
Более 165 тысяч человек в Москве уже сдали анализы на выявление антител к коронавирусной инфекции. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4 процента населения.
Планы на лето
Когда начнут выдавать шенгенские визы? Европа готова будет открыться для россиян в июле, но для поездки в некоторые страны понадобятся справки об отсутствии коронавируса или подтверждающие срочность поездки документы.
Что ждет туристов на Черном море. В Крыму начинается курортный сезон — сначала для жителей полуострова, а затем — для всех россиян. Откроются не только санатории, но и гостиницы, пляжи. В Краснодарском крае гостей принимают уже десять дней. С какими трудностями столкнулись здравницы и туристы и чего ожидать от отдыха на черноморском побережье?
Отдых особого режима. Официально режим самоизоляции для санаториев с медицинской лицензией был отменен 1 июня. Правда, из-за строгих требований вернуться к работе с началом лета смогли только некоторые здравницы. Да и многие россияне, боясь вируса, на курорты пока не торопятся. Как выглядит санаторный отдых при пандемии и как защищают курортников от вируса?
В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса
По данным министерства здравоохранения Великобритании, с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли более 41 тысячи человек. По другой информации, число умерших даже превышает 51 тысячу. При этом, как отметил бывший специалист ВОЗ, профессор Карол Сикора (Karol Sikora), в действительности число жертв новой инфекции может быть значительно меньше.
Активисты вырыли символические могилы на пляже Копакабана в знак протеста против действий властей из-за пандемии COVID-19, Бразилия | Источник: AP 2020
Украина не расстается с коронавирусом
Министерство здравоохранения Украины зафиксировало рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. В стране было выявлено 689 новых больных — больше, чем в любой другой день с начала пандемии. Медики и чиновники в регионах пересматривают планы ослабления карантина и готовятся к его возможному существенному продлению.
Коронавирус ускорился в Африке
Представитель ВОЗ рассказала, что эпидемия широко вышла за пределы столиц стран континента. Серьезной проблемой может стать недостаток тестов и другого медицинского оборудования. Reuters передает слова Матшидисо Моэти о 200 тысячах случаев заражения в Африке и пяти тысячах смертей.