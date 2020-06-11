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21:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 11 июня

Рассказываем, в каких регионах пройдет исследование иммунитета к COVID-19, когда могут начать выдачу шенгенских виз и что ждет туристов на Черном море после отмены карантина.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 432 275+140 791
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось418 052+4 994
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 504 346+90 756
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: AP 2020

Число случаев коронавируса в России превысило полмиллиона человек

В России за последние сутки выявили 8779 больных с коронавирусом, у 36,8% из них не было симптомов заболевания, сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом с начала эпидемии коронавирусом заразились уже 502 436 человек. Более половины заразившихся (52%) выздоровели — 261 150 пациентов, 8367 из них за последние сутки. 1,3% общего числа инфицированных умерли — 6532 человека (плюс 174 за сутки).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают странной российскую статистику по смертям пациентов с коронавирусом COVID-19. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан указал, что статистика смертности по коронавирусу в России «необычная» и «сложная для понимания».

40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве. Число заразившихся в столице с начала эпидемии превысило 200 000 человек. Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и на парад Победы 24 июня, поскольку массовые мероприятия все еще запрещены.

Масочный режим совмещают с жарой

Несмотря на снятие ограничений в столице, масочный режим на улицах сохраняется, а в общественных местах по-прежнему нужно носить перчатки. В Роспотребнадзоре поясняли, что маски не помешают москвичам дышать свежим воздухом. Насколько безопасно ношение средств индивидуальной защиты в теплую погоду?

Полиция разгоняет митинг против действий правительства в связи с пандемией коронавируса в Катманду, Непал | Источник: AP 2020

В каких регионах будет проходить исследование иммунитета к коронавирусу?

В Роспотребнадзоре назвали пилотные регионы, где будет проходить исследование популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга.

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Более 165 тысяч человек в Москве уже сдали анализы на выявление антител к коронавирусной инфекции. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4 процента населения.

Планы на лето

Когда начнут выдавать шенгенские визы? Европа готова будет открыться для россиян в июле, но для поездки в некоторые страны понадобятся справки об отсутствии коронавируса или подтверждающие срочность поездки документы.

Что ждет туристов на Черном море. В Крыму начинается курортный сезон — сначала для жителей полуострова, а затем — для всех россиян. Откроются не только санатории, но и гостиницы, пляжи. В Краснодарском крае гостей принимают уже десять дней. С какими трудностями столкнулись здравницы и туристы и чего ожидать от отдыха на черноморском побережье?

Отдых особого режима. Официально режим самоизоляции для санаториев с медицинской лицензией был отменен 1 июня. Правда, из-за строгих требований вернуться к работе с началом лета смогли только некоторые здравницы. Да и многие россияне, боясь вируса, на курорты пока не торопятся. Как выглядит санаторный отдых при пандемии и как защищают курортников от вируса?

В Великобритании захотели пересчитать число жертв коронавируса

По данным министерства здравоохранения Великобритании, с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли более 41 тысячи человек. По другой информации, число умерших даже превышает 51 тысячу. При этом, как отметил бывший специалист ВОЗ, профессор Карол Сикора (Karol Sikora), в действительности число жертв новой инфекции может быть значительно меньше.

Активисты вырыли символические могилы на пляже Копакабана в знак протеста против действий властей из-за пандемии COVID-19, Бразилия | Источник: AP 2020

Украина не расстается с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало рекорд суточной заболеваемости коронавирусом. В стране было выявлено 689 новых больных — больше, чем в любой другой день с начала пандемии. Медики и чиновники в регионах пересматривают планы ослабления карантина и готовятся к его возможному существенному продлению.

Коронавирус ускорился в Африке

Представитель ВОЗ рассказала, что эпидемия широко вышла за пределы столиц стран континента. Серьезной проблемой может стать недостаток тестов и другого медицинского оборудования. Reuters передает слова Матшидисо Моэти о 200 тысячах случаев заражения в Африке и пяти тысячах смертей.

В России за сутки выявлено 8779 случаев заражения коронавирусом
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