00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 18 июня
Последняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные даты и события, которые произошли 18 июня в разные годы.
18 июня 1583 года в Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта (около 483 долларов). Массовое страхование жизни появилось в Европе на рубеже
В 1815 году в этот день состоялась знаменитая битва при Ватерлоо — последнее крупное сражение французского императора Наполеона I. В качестве противника Наполеона выступила Седьмая коалиция европейских монархов. В битве погибли более 50 тысяч человек с обоих сторон.
18 июня 1939 года русская поэтесса Марина Цветаева вернулась в СССР на пароходе «Мария Ульянова». Прожив в Праге и затем в Париже семнадцать лет, Цветаева вернулась назад по настоянию своей семьи — мужа Сергея Эфрона и дочери Ариадны. Несмотря на тоску по родине и, в частности, по Москве, Цветаева противилась возвращению, говоря, что прежней России уже нет, и задаваясь риторическим вопросом о том, «можно ли вернуться в дом, который — срыт?».
В этот день в 1953 году в городе Татикаве в Японии разбился американский военный самолет C-124. Он перевозил военнослужащих в Сеул, но спустя минуту после взлета командир сообщил об отказе двигателя.
«Юность» — советский, затем российский
Молодым читателям тех времен журнал казался ярким и необычным, а его тираж быстро поднялся со ста пятидесяти тысяч до миллиона. Одна из причин этого в том, что издание «приоткрывало форточку» в мир за рубежом.
18 июня 1976 родился российский артист эстрады, пародист, телеведущий и певец Максим Галкин. Актерская карьера Галкина началась в 1994 году — в Театре Эстрады он участвовал в программе «Дебюты, дебюты, дебюты», где в числе пародий исполнял «речи» Жириновского и Ельцина. Одно время Галкин выступал там, затем полтора года гастролировал с Михаилом Задорновым, который называл Максима своим «преемником».
В июле 2001 состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале «Славянский базар в Витебске». С этого момента сольные выступления артиста стали регулярными.