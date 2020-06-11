Организаторы «Нашествия» сообщили о переносе фестиваля на июль 2021 года

«Принято решение о переносе фестиваля » на июль 2021 года. Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году, — сказано в заявлении. Решение объясняется тем, что обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции «в условиях такого масштабного и массового мероприятия в настоящее время не представляется возможным».
Глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия-24 — Тверь» сообщил, что фестиваль в этом году не состоится, исходя из сохраняющейся опасности. «При всем уважении к организаторам “Нашествия” и популярности этого фестиваля, но, исходя из предписаний Роспотребнадзора и все-таки сохраняющейся опасности, в этом году “Нашествие” проводиться не будет на территории Тверской области», — сказал Руденя.
Ранее организаторы «Нашествия» сообщили, что планируют провести рок-фестиваль с 24 по 26 июля. Продюсер фестиваля Алан Маршалл подчеркивал, что организаторы находятся на связи с Роспотребнадзором и Министерством культуры Тверской области, готовы обеспечить зрителей защитными масками и санитайзерами, наладить пропускную способность, при которой удастся избежать толпы. По его словам, соблюдение социальной дистанции сложно гарантировать, при этом Маршалл исключил формат фестиваля, при котором зрители смотрят шоу, находясь в своих автомобилях.
Фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года. Двадцатый по счету смотр в 2019 году посетили около 200 тыс. человек. Планировалось, что в 2020 году выступят порядка 70 коллективов, список основных артистов был сформирован еще зимой. В афише «Нашествия» уже были заявлены Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы «Машина времени», «Алиса», «Сплин», Lumen, «Несчастный случай», «Крематорий», «Пилот», «Тараканы!», «Слот» и другие.