Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
16Ликвидация ЧС в Норильске
00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В ВОЗ прокомментировали слова о необычной смертности от COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет никаких претензий к статистике по смертности от коронавируса в стране. Таким образом в беседе с Business FM она прокомментировала слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана о том, что ситуация со смертями в России сложна для понимания.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 442 050+128 389
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось418 563+4 709
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 506 493+63 863
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

«Важно отметить, что огромные возможности тестирования в стране позволили России иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией. Когда они подсчитали эти показатели, конечно, они отражают реальную картину», — подчеркнула Вуйнович.

Для подсчета смертности от коронавируса Москва пользуется инструкциями ВОЗ, отметила она. Кроме того, почти в 100 процентах случаев тела в стране вскрываются, что повышает точность установления причины смерти.

По мнению представителя ВОЗ, слова Райана обусловлены тем, что он не статистик и не имеет опыта в области экспертизы. Сказав о том, что подсчеты смертей в России сложны для понимания, он лишь выразил свое мнение, считает Вуйнович.
Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

Ранее главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, отметил, что нельзя объяснять все большим количеством проведенных анализов. Он подчеркнул, что в России мало погибших не в процентах от населения, а в абсолютных числах.

Недавно Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Слова Майкла Райана 10 июня передавало агентство Reuters. По его словам, в стране провели большое количество тестов, и это может быть одним из объяснений низкой смертности при высокой заболеваемости. При этом в других государствах, которые в больших масштабах тестируют людей на наличие вируса, показатели смертности гораздо выше, отметил Райан.

Читайте также
 Дочь теннисиста Кафельникова обнажилась для обложки журнала
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Коронавирус COVID-19: главные события 11 июня
Мурашко рассказал про новую вспышку коронавируса
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Ученые спрогнозировали конец эпидемии коронавируса в России
В Сети выбрали самые красивые фото года
Чемпионат Испании возобновляется севильским дерби (трансляция)
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Hi-Tech
Как получить миллионы за жгучую боль Невероятные безумства ради популярности!
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Состояние Булановой ухудшилось
Gnezdo.ru
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Что произошло с Ефремовым за пару дней до аварии
Пугачева сухо поздравила Орбакайте с 49-летием
До аварии Михаил Ефремов успел сделать звонок
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь