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06:05 (мск), источник: Известия

Названа наименее предрасположенная к коронавирусу группа крови

Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CоV-2, выяснили американские ученые из сервиса по расшифровке генома 23andMe. Выводы специалистов появились в июне на сайте компании.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 12.06
Инфицировано502 436+8 779
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Источник: Агентство «Москва»

Эксперты проанализировали данные 750 тыс. клиентов, 10 тыс. из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9−18% реже заражаются коронавирусом.

Так, из общего числа зараженных только 1,3% имели первую группу крови. Процент заболевших среди второй группы составил 1,4%, а обладатели третьей и четвертой групп крови заражались примерно в 1,5% случаев.
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Кроме того, специалисты проанализировали случаи заражения коронавирусом среди медработников и других категорий, наиболее подверженных риску заболеть. Оказалось, что коронавирус обнаруживали у 3,2% людей с первой группой крови, у 3,9% — со второй, у 4% — с третьей и 4,1% — с четвертой.

Таким образом, люди с первой группой заболевали на 13−26% реже.

Такой защитный механизм свойственен как для положительного, так и для отрицательного резус-фактора, отмечает «Газета.ру». Причиной пониженного риска заражения специалисты назвали ген АВО.

3 июня сообщалось, что медики и молекулярные биологи из Европы объяснили предрасположенность второй группы крови к COVID-19. По их словам, исследования подтвердили, что носители первой группы крови реже заражаются коронавирусом, чем второй. Это может быть связано с повышенной свертываемостью крови, вызванной мутациями.

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