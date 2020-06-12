09:41 (мск), источник: Аргументы и факты
Врач назвал оптимальное время суток для купания на пляжах
Благоприятным для отдыха у воды является время с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00.
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По словам медика, оптимальным для загара и водных процедур является время с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, что составляет семь часов в сутки.
Нарушение графика чревато солнечным ударом, ожогами и перегревом, а длительное нахождение в воде может привести к риниту, гаймориту, отиту и фарингиту. При нырянии вода часто затекает в слуховой канал и носоглотку, провоцируя пересушивание слизистой и развитие инфекций.
Зайцев посоветовал отдавать предпочтение галечным пляжам, так как в водоемах с песчаным дном часто в воде образуется взвесь, которая попадает в нос, глотку и может вызвать различные заболевания.
Ранее сообщалось, что пляжи на юге России откроются в течение двух недель.
Затем в Ростуризме предположили, что полноценный курортный сезон в РФ начнется с 1 июля, так как июнь уйдет на подготовку к нему.