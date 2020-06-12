Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID-19

«Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. Особенно высока вероятность того, что это произойдет зимой», — заявил он.
В разговоре с РБК Крисанти также отметил, что решение московских властей о снятии карантина может быть поспешным, так как количество новых выявленных случаев в течение последних дней до этого решения составляло около 2 тыс. в день.
«Такие цифры велики, «тем более для одного города», — заявил он. «Учитывая, что мы в Италии взволнованы, поскольку у нас [число заболевших составляет] несколько сотен случаев в день», — сказал Крисанти в разговоре с РБК.
О возможности второй волны коронавируса в конце мая сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, вторая волна коронавируса может наложиться на осеннюю вспышку гриппа осенью.
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой. По ее словам, так часто происходит со вторыми волнами вирусов, так как у части населения вырабатывается иммунитет.
Итальянские СМИ подчеркивали роль Андреа Крисанти как человека, который спас область Венето, один из эпицентров коронавируса в стране. Он, несмотря на рекомендации ВОЗ, убедил президента области Луку Дзайе тестировать все население, а не только тех, кто контактировал с больными COVID-19.
Благодаря тестированию COVID-19 будет выявлен у 3% населения, причем симптомов не будут иметь 43% из них.