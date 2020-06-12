Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июняОсвящение Исаакиевского собора, награждение The Beatles и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
09:26 (мск), источник: РБК

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID-19

Вторая волна заражения коронавирусом возможна, и есть риск, что она произойдет этой зимой. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:45 MSK, 12.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 516 656+156 417
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось421 498+5 297
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 542 237+87 430
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Никто не знает точно, но есть высокая вероятность того, что это произойдет. Особенно высока вероятность того, что это произойдет зимой», — заявил он.

В разговоре с РБК Крисанти также отметил, что решение московских властей о снятии карантина может быть поспешным, так как количество новых выявленных случаев в течение последних дней до этого решения составляло около 2 тыс. в день.

«Такие цифры велики, «тем более для одного города», — заявил он. «Учитывая, что мы в Италии взволнованы, поскольку у нас [число заболевших составляет] несколько сотен случаев в день», — сказал Крисанти в разговоре с РБК.

Читайте также
Мурашко рассказал, при каких условиях в России может быть новая вспышка коронавируса

О возможности второй волны коронавируса в конце мая сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, вторая волна коронавируса может наложиться на осеннюю вспышку гриппа осенью.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой. По ее словам, так часто происходит со вторыми волнами вирусов, так как у части населения вырабатывается иммунитет.

Итальянские СМИ подчеркивали роль Андреа Крисанти как человека, который спас область Венето, один из эпицентров коронавируса в стране. Он, несмотря на рекомендации ВОЗ, убедил президента области Луку Дзайе тестировать все население, а не только тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Благодаря тестированию COVID-19 будет выявлен у 3% населения, причем симптомов не будут иметь 43% из них.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
Роспотребнадзор разработал новые требования для магазинов
Определена самая защищенная от коронавируса группа крови
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
СМИ: Лига чемпионов будет завершена в формате «Финала восьми»
Вирусолог объяснил правила ношения маски в жару
Здоровье
12 величайших российских ученых-медиков В День России проект Здоровье Mail.ru выбирает 12 наиболее важных ученых и рассказывает об их открытиях.
Hi-Tech
Официально: Sony впервые показала PlayStation 5 (фото) Сразу две версии
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Кто прав? 262
Поправки 240
В 6,8 в школу - не жалели,что отдали? 197
Квартира или дом? 167
Леди
Как худеет 61-летняя Лариса Гузеева Как телеведущая скидывает лишний вес и поддерживает молодость?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь