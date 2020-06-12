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10:33 (мск), источник: Life.ru

В Крыму призвали россиян смело бронировать отдых на полуострове с 1 июля

Хотя курортный сезон открывается с 15 июня, до начала июля размещать в отелях и санаториях будут только жителей Крыма.

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Источник: РИА "Новости"

Жители российских регионов могут смело планировать свой отдых в Крыму уже с 1 июля. Тем более что количество запросов об отдыхе на крымских курортах выросло в 20 раз. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, уточнив, что с июля открыто бронирование мест в отелях и санаториях на полуострове.

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— Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Республике Крым и городе Севастополе граждан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму начиная с июля, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Как подчеркнул глава министерства, очень важно обеспечить как крымчан, так и приезжающих туристов самой полной и достоверной информацией об отдыхе в Крыму. Для этого в ведомстве открыли горячую линию. По всем вопросам, касающимся отдыха, можно позвонить по тел.: 8 (800) 511−80−18. Звонок бесплатный.

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