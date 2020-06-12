В Крыму призвали россиян смело бронировать отдых на полуострове с 1 июля

Жители российских регионов могут смело планировать свой отдых в Крыму уже с 1 июля. Тем более что количество запросов об отдыхе на крымских курортах выросло в 20 раз. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, уточнив, что с июля открыто бронирование мест в отелях и санаториях на полуострове.
— Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Республике Крым и городе Севастополе граждан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты
Как подчеркнул глава министерства, очень важно обеспечить как крымчан, так и приезжающих туристов самой полной и достоверной информацией об отдыхе в Крыму. Для этого в ведомстве открыли горячую линию. По всем вопросам, касающимся отдыха, можно позвонить по тел.: