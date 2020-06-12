Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 ведет себя при жаре

Он напомнил, что в странах Южной Америки, где высокие температуры, большое количество случаев COVID-19.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии выявлено 802 828 случаев коронавируса, при этом 40 919 скончались от него.
По состоянию на 11 июня в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.