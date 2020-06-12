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10:55 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 511 тыс

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/ — Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 987, общее количество заразившихся достигло 511 423.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 715+183
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело269 370+8 220
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 517 427+157 188
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось421 516+5 315
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 542 984+88 177
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
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Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно данным, суточный рост составил 1,8%, как и днем ранее.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 183 и составляет 6 715. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 220, общее число выздоровевших достигло 269 370 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило около 53% от общего количества заразившихся в РФ.

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