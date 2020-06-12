Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 511 тыс

Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост составил 1,8%, как и днем ранее.
Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 183 и составляет 6 715. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.
Число вылечившихся за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 220, общее число выздоровевших достигло 269 370 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило около 53% от общего количества заразившихся в РФ.