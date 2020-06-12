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10:57 (мск), источник: Ведомости

В России выявили почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 511 000 человек.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 715+183
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело269 370+16 587
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 517 427+157 188
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось421 516+5 315
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 542 984+88 177
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Идёт загрузка
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки выявили 8987 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. С начала эпидемии коронавирусом заразились уже 511 423 человек. Вылечились от коронавируса за сутки 8220 пациентов, умерли 183 заболевших.

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С начала эпидемии выздоровели более половины всех заразившихся — 269 370 человек. Умерли 6715 заболевших коронавирусной инфекцией, 1,3% от общего числа выявленных случаев.

В Москве COVID-19 диагностировали у 1714 человек за последние сутки. Выздоровели при этом 2255 пациентов, сообщил столичный оперштаб. С начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 202 935 горожан, 118 024 заболевших выздоровели. Умерли 3187 инфицированных, 49 из них за последние сутки — это минимальный показатель с 25 мая, когда оперштаб сообщил о 41 зафиксированном летальном исходе заболевания.

Алена Якушова

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 12.06
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