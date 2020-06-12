10:57 (мск), источник: Ведомости
В России выявили почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших превысило 511 000 человек.
В России за последние сутки выявили 8987 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. С начала эпидемии коронавирусом заразились уже 511 423 человек. Вылечились от коронавируса за сутки 8220 пациентов, умерли 183 заболевших.
С начала эпидемии выздоровели более половины всех заразившихся — 269 370 человек. Умерли 6715 заболевших коронавирусной инфекцией, 1,3% от общего числа выявленных случаев.
В Москве COVID-19 диагностировали у 1714 человек за последние сутки. Выздоровели при этом 2255 пациентов, сообщил столичный оперштаб. С начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 202 935 горожан, 118 024 заболевших выздоровели. Умерли 3187 инфицированных, 49 из них за последние сутки — это минимальный показатель с 25 мая, когда оперштаб сообщил о 41 зафиксированном летальном исходе заболевания.
Алена Якушова