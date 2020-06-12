13:23 (мск), источник: Коммерсантъ
В Нью-Джерси местные власти снесли памятник Колумбу
Власти города Камден (штат Нью-Джерси) демонтировали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городском парке, сообщает телеканал CBS.
«Статуя Колумба была спорным символом долгое время. Ранее были просьбы удалить этот памятник, поскольку местное сообщество больше его не поддерживает. Давно пора, теперь мы должны составить план пересмотра устаревших символов расового разделения и несправедливости», — заявил мэр города Фрэнк Моран.
В США продолжаются протесты на расовой почве, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Сотни тысяч американцев вышли на акции протеста.
Протестующие в том числе требуют сноса памятников рабовладельцам, колонизаторам и всем тем, кого они считают угнетателями. Колумба, в частности, обвиняют в том, что он начал геноцид американских индейцев. При этом итальянские общественные организации в США заявляют, что его историческая роль не должна быть забыта, отмечает телеканал.
Ранее сообщалось, что протестующие снесли памятники Христофору Колумбу в городах Ричмонд (штат Виргиния) и
Массовые беспорядки в Чикаго (с 27 июля по 3 августа 1919 года)
Были вызваны убийством чернокожего подростка Юджина Уильямса, который во время купания на городском пляже нарушил режим расовой сегрегации. Полиция не стала арестовывать виновных, что вызвало возмущение у чернокожих жителей. В результате беспорядков погибли 38 человек, были ранены 537. Более тысячи афроамериканцев потеряли кров из-за пожаров. Беспорядки прекратились после ввода в город Нацгвардии (6 тыс. человек). 17 зачинщиков из числа чернокожих были повешены
Резня в Талсе (с 30 мая по 1 июня 1921 года)
Поводом стал арест 19-летнего чернокожего Дика Роуленда, обвиненного в нападении на белую девушку. Опасаясь, что юношу линчуют, тюрьму взяли под охрану чернокожие жители. Перестрелка между ополченцами и вооруженными белыми, в числе которых были члены Ку-Клукс-Клана, привела к погромам афроамериканских кварталов города, полностью уничтоживших район Гринвуд. Погибли 350 человек, более 800 попали в больницы, около 6 тыс. афроамериканцев были арестованы. В ходе беспорядков полностью сгорели более 1,2 тыс. домов
Массовые беспорядки в Миссисипи (30 сентября 1962 года)
Были связаны с попытками чернокожего гражданина Джеймса Мередита поступить в Университет Миссисипи. Несмотря на то, что президентом США Джоном Кеннеди было выдано разрешение, власти штата Миссисипи отказались выполнять решение президента. Попытка Мередита войти в университет спровоцировала возмущение белых граждан, повлекшее массовые избиения чернокожих. Решением президента в штате было введено военное положение и направлено 30 тыс. военнослужащих. В результате волнений, продолжавшихся около 14 часов, погибли два человека, более 300 пострадали
Восстание в Уоттсе (с 11 по 17 августа 1965 года)
Беспорядки в пригороде Лос-Анджелеса были вызваны задержанием 21-летнего чернокожего Маркта Фрая вместе с семьей патрульным офицером. Арест вызвал возмущение у образовавшейся вокруг толпы, что привело к массовым беспорядкам, стычкам чернокожих граждан с полицией, нападению на белых водителей, поджогам и грабежам магазинов. В результате погибли 34 человека, более тысячи получили ранения, более 3 тыс. были арестованы
Бунт в Детройте (с 23 по 27 июля 1967 года)
Началом послужил полицейский рейд, закрытие нелегального бара и арест нескольких чернокожих посетителей. Столкновения с полицией переросли в грабежи и погромы по всему городу. Для подавления бунта был установлен комендантский час, введены подразделения Нацгвардии и армейские части. В беспорядках по разным оценкам принимало участие 10 тыс. человек, погибли 43 человека, 460 были ранено, 7200 арестованы. Более 2 тыс. зданий были разрушены
Беспорядки после убийства Мартина Лютера Кинга (с 4 по 8 апреля 1968 года)
Гибель американского правозащитника обернулась массовыми беспорядками по всей стране. Более чем в ста городах толпы афроамериканцев громили и грабили магазины, устраивали поджоги, переворачивали машины. Полиция была не в состоянии справиться с протестующими, правительству пришлось привлечь федеральные войска. Одновременно в десятках городов было введено чрезвычайное положение. В одном только Вашингтоне были сожжены более тысячи зданий, а толпы протестующих насчитывали 20 тыс. человек
Инцидент в Вундед-Ни (с 27 февраля по 8 мая 1973 года)
27 февраля 1973 года поселение Вундед-Ни (штат Южная Дакота) было захвачено активистами движения борцов за права индейцев и объявлено независимым индейским государством. Взяв в заложники жителей, повстанцы выставили ряд требований, в том числе — проверка всех договоров между правительством США и индейцами. За время восстания в ходе перестрелок погибли два человека, 13 индейцев были ранены. Сопротивление закончилось подписанием соглашения и сдачей повстанцев при посредничестве Национального совета церквей
Лос-анджелесский бунт (с 29 апреля по 4 мая 1992 года)
Поводом стал оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных четверым белым полицейским, которые избили чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал сопротивление при аресте. Демонстрации по поводу оправдания полицейских быстро переросли в погромы и нападения, в ходе которых погибли более 50 человек, было сожжено около 1100 домов. Помимо полиции штата в подавлении выступлений участвовали вооруженные силы США
Массовые беспорядки в Цинциннати (с 7 по 12 апреля 2001 года)
Погромы начались после убийства белым полицейским 19-летнего афроамериканца Тимоти Томаса, который пытался скрыться от преследования. В историческом центре города был подожжен рынок, группы протестующих устраивали погромы в магазинах и офисах. 12 апреля в городе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час, после чего беспорядки пошли на спад. В результате волнений были ранены более 60 человек
Беспорядки в Фергюсоне (с 9 августа до 2 декабря 2014 года)
Причиной стал инцидент, в котором 18-летний безоружный чернокожий Майкл Браун был застрелен полицейским Дарреллом Уилсоном во время попытки ареста. Большинство участников беспорядков, начавшихся из-за волнений в социальных сетях, были членами афроамериканской общины. Ситуация обострилась 24 ноября после отказа суда присяжных предъявлять обвинение Уилсону. Уже после погромов, 20 декабря того же года, афроамериканец Исмаил Бринсли из мести расстрелял в упор двух полицейских в Бруклине. В ходе беспорядков пострадали 10 человек, более 300 были арестованы
Беспорядки в Балтиморе (с 25 апреля по 3 мая 2015 года)
Поводом для манифестаций, позже перешедших в погромы и столкновения с полицией, стала смерть 26-летнего афроамериканца Фредди Грея, который скончался от травм, полученных при аресте полицейскими. Для наведения порядка в Балтимор были направлены подразделения Нацгвардии и введен комендантский час, но манифестации распространились на другие города. 1 мая шести полицейским, участвовавшим в задержании Фредди Грея, были предъявлены обвинения. В ходе беспорядков были ранены около 100 полицейских, арестовано около 200 протестующих
Волнения в городе Шарлотт (сентябрь 2016 года)
Протесты вспыхнули после убийства полицейским 43-летнего чернокожего Кейта Ламонта Скотта, который якобы был вооружен. По словам родственников убитого, в руках у него была книга. В результате митингов и беспорядков ранения получили 12 полицейских. 21 сентября в город прибыли подразделения Нацгвардии. Около 40 участников беспорядков были задержаны
Марш «Объединенных правых» (11 и 12 августа 2017 года)
Политическая акция крайне правых сил США проходила в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли. Участники марша выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, несли огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики. Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями с полицией. В ходе беспорядков погиб один человек, были ранены около 40, еще двое погибли в результате крушения полицейского вертолета
Беспорядки после гибели Джорджа Флойда (с мая 2020 года)
25 мая в Миннеаполисе чернокожий американец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицией. Кадры с последними минутами жизни Флойда вызывали широкий общественный резонанс. На следующий день на месте инцидента стали проходить акции под лозунгами общественного движения Black Lives Matter (Жизни черных важны). Позже демонстрации вылились в погромы, столкновения с полицией и перекинулись на другие города. Полицейские используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты