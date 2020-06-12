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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван новый неожиданный симптом коронавируса

Ученые английской Королевской университетской больницы Ливерпуля обнаружили новый симптом, который может быть связан с коронавирусной инфекцией у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы. Исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 12.06
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30.05
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Источник: Агентство «Москва»

У группы пациентов, главным образом молодых людей с избыточным весом или ожирением, неожиданно обнаружили общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в крови.

Это указало на заболевание пациентов панкреатитом, хотя признаки не были типичны для этого заболевания.

Открытие может помочь медикам раньше диагностировать у пациентов панкреатит.

Острый панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается болями в верхней части живота, диареей и рвотой.

Ранее ученые определили группу крови, обладатели которой наименее подвержены заражению коронавирусом. В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19. Специалисты установили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9−18 процентов ниже.

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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