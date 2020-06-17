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День в истории: 17 июняPolaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события
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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 17 июня

Polaroid, начало «Уотергейта», «Хару мамбуру» и другие знаменательные события.

Источник: AP 2020

Первый полет Ту-104

17 июня 1955 года состоялся первый полет Ту-104 — первого советского пассажирского самолета на реактивной тяге. На протяжении нескольких лет самолет был единственным эксплуатирующимся реактивным пассажирским авиалайнером в мире.

Polaroid

17 июня 1970 года американский ученый и изобретатель Эдвин Лэнд запатентовал фотокамеру Polaroid. Название компании, обладавшей почти монопольными правами на производство фотоматериалов для подобного рода камер, стало синонимом моментальной фотографии.

Источник: AP 2020

Начало «Уотергейта»

17 июня 1972 года в штабе кандидата в президенты от Демократической партии США Джорджа Макговерна были задержаны 5 человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографировали внутренние документы штаба демократов. Штаб находился в отеле «Уотергейт», название которого стало символом разразившегося вслед за задержанием скандала, закончившегося отставкой президента Ричарда Никсона.

MS DOS 4.0

17 июня 1988 года компания Microsoft выпустила операционную систему MS DOS 4.0. Это был ключевой продукт фирмы, дававший ей существенный доход и маркетинговый ресурс, в ходе развития Microsoft превратилась из разработчика языка программирования в крупную компанию, производящую самое разнообразное программное обеспечение.

Источник: РИА "Новости"

Максим Покровский

17 июня 1968 года родился Максим Покровский, российский музыкант, лидер группы «Ногу свело!». Заглавная песня одноименного альбома 1993 года «Хару Мамбуру» стала хитом поколения 90-х годов и считается визитной карточкой группы.

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