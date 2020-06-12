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17:58 (мск), источник: Forbes

«Расслабляться не надо»: представитель ВОЗ в России и ведущие московские врачи — об отмене карантина

Как теперь ходить в рестораны и торговые центры, нужно ли продолжить носить маски и как еще обезопасить себя от заражения в ожившем городе? Forbes Life выяснил у ведущих медиков, насколько своевременно снятие карантинных мер. Мнения разделились.

Коронавирус COVID-19
18:47 (мск)«Я никогда столько времени не проводил с детьми»
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
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Восьмого июня мэр Москвы Сергей Собянин неожиданно объявил об отмене самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок — уже со следующего дня, 9 июня. Ранее отмены пропусков ждали только с 15 июня. За сутки, прошедшие перед заявлением мэра, в столице был зарегистрирован 2001 новый случай COVID-19, выздоровели 1633 пациента (для сравнения, 31 мая эти показатели составляли 2595 и 1855 соответственно, и с тех пор статистика в целом улучшалась).

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на селекторном совещании с художественными руководителями театров и концертных организаций 10 мая призвала с осторожностью относиться к резкому сокращению числа выявленных заболевших и неуклонно соблюдать санитарные правила. «Мы на самом деле очень боимся, чтобы такая массовая изоляция, которая была, и выход из не нее как бы нас не откатили нас назад», — сказала она.

Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем, еще не начав. Никому этого не надо, и так все в изоляции настрадались, было очень много эмоциональных моментов. Все надо делать взвешенно.
Елена Андреева
глава управления Роспотребнадзора по Москве

В то же время профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи (Италия) вирусолог Андреа Крисанти в интервью РБК допустил, что снятие ограничений в Москве может быть преждевременным. По его словам, около 2000 новых заболевших в сутки — это «много, действительно много тем более для одного города». «Мы в Италии взволнованы, поскольку у нас несколько сотен случаев в день», — сказал он.

Мы спросили у представителя ВОЗ в России и врачей, работающих в Москве, что они думают по поводу своевременности ослабления карантина и как рекомендуют вести себя горожанам в новых условиях. Главный врач Коммунарки Денис Проценко на официальный запрос о комментарии ответил отказом, сославшись на высокую занятость. Несколько экспертов, к которым обращалась редакция, ответили, что вопрос о своевременности снятия карантина они комментировать не могут.

Источник: РИА

Доктор Мелита Вуйнович

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России

В процессе смягчения ограничений сейчас находятся многие страны исходя из их эпидемиологической ситуации и других критериев в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь стало результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования. Действия московских властей позволили замедлить темпы роста эпидемии и предотвратить перегрузку системы здравоохранения. Тем не менее, мы должны помнить, что у каждого из нас есть своя важная роль в сдерживании распространения новой коронавирусной инфекции. Особенно на данном этапе, пока еще нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства для ее лечения. Именно наше поведение будет определять дальнейшее развитие пандемии.

Рекомендации для горожан остаются неизменными.

Они связаны с основными правилами гигиены для профилактике инфекций: необходимо часто мыть руки с мылом и водой или использовать дезинфицирующее средство, респираторный этикет, соблюдать физическую дистанцию в общественных местах (не менее 1 метра) и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов заболевания.
Мелита Вуйнович
представитель ВОЗ в России

Андрей Тяжельников

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы

Статистика устойчиво показывает, что пандемия идет на спад. Наблюдается снижение уровня выявленных случаев новых заболеваний. Поэтому ослабление ограничений, оправданных на предыдущем этапе пандемии, сейчас кажется своевременными. Сейчас то время, когда людям необходимо заряжаться солнцем, дышать свежим воздухом, восстанавливать физическую активность. И это тоже крайне важно для здоровья.

Но вирус еще не побежден окончательно, и мы вынуждены принять то, что он еще останется с нами, и научиться жить с этим, соблюдая меры безопасности. Главное, что на этом этапе можно контролировать ситуацию и корректировать действия при необходимости.
Андрей Тяжельников
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы

Из мер безопасности прежде всего важно соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток на улице и в общественных местах, частое мытье рук и антисептическая защита. В этом не нужно расслабляться. Несмотря на то, что режим самоизоляции снят, я бы все же рекомендовал пока воздерживаться от общения в больших компаниях без необходимости. Не стоит резко наверстывать упущенное и стараться сразу всех увидеть и навестить, посетить все магазины и другие публичные места. Опасность заражения еще остается. Берегите себя и своих близких.

Источник: РИА
Новость
Бессимптомными больными коронавирусом оказались до 5% сдавших тесты россиян

Олег Городецкий

Реаниматолог ГБУЗ ГКБ № 31 Департамента здравоохранения Москвы

Карантин, который, как мы знаем, не совсем карантин, снимается, на мой взгляд, рановато. Или, если не рано, то слишком резко — отмена ограничений должна быть более постепенной. Другое дело, что большинство «мер цифрового контроля» просто не надо было вводить, потому что они только усложняют жизнь, и так непростую в условиях изоляции.

Посоветовать можно три вещи. Первое — гулять, особенно в такую погоду, в парках, там, где меньше открытого солнца, но много места и много открытого воздуха. При этом не забывать о социальной дистанции. Второе — носить маски в замкнутых помещениях с большим скоплением людей (магазины, торговые центры, транспорт, всякие «присутственные места»). И третье —стараться пользоваться общественным транспортом только при крайней необходимости (да, дорога на работу — это крайняя необходимость).

И главный совет — думать головой, понимать, что респираторный вирус передается с каплями, вылетающими из рта и носа. Если удается избегать попадания капель на слизистые, а руки, на которые все тоже попадает, тщательно мыть, то и вероятность заражения удастся снизить до минимума.
Олег Городецкий
реаниматолог ГБУЗ ГКБ № 31 Департамента здравоохранения Москвы
Источник: Reuters

Алексей Безымянный

Руководитель проекта оказания медицинской помощи на дому Департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова.

Новость
«Москвичи больше не смогут за выходные посетить десять заведений»

По моему мнению, ослабление ограничений случилось своевременно: в последнее время в Москве наблюдается снижение уровня выявленных случаев коронавирусной инфекции. Плюс всем полезен свежий воздух, физическая активность. Особенно пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию. Им необходимо проводить больше времени на воздухе и делать дыхательную гимнастику, это позволит быстрее реабилитироваться после перенесенного заболевания. Разнообразное питание с большой долей овощей и фруктов повысит иммунитет у всех.

Летом больше времени хочется проводить на улице, но необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и избегать большого скопления людей. Близкий контакт с инфицированными создает реальную угрозу и риск заболевания, поэтому не рекомендует общаться с людьми на расстоянии менее 1,5 метра.

Часто мойте руки с мылом и обрабатывайте вещи, к которым вы часто прикасаетесь антисептиками. На верандах кафе и в магазинах предпочтительно используйте бесконтактные платежи.

Маска защищает окружающих и тех, кто в ней. Хочется напомнить, что ее нельзя снимать в общественных местах, например, в транспорте или в ТЦ. Если возникла необходимость, например, поправить макияж или попить, то необходимо выбрать уединенное место, совершить необходимое действие, после чего желательно использовать новую маску.
Алексей Безымянный
руководитель проекта оказания медицинской помощи на дому Департамента здравоохранения Москвы
Источник: AP 2020
Коллекции
5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции

Анастасия Кривченкова

Заместитель главного врача клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте

В условиях расширения общения и возврата к привычной жизни как никогда актуально соблюдение правил личной гигиены в быту и общественных местах, которым научил нас COVID-19.

Несмотря на то, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается хорошими темпами и снимаются ограничительные мероприятия, риски инфицирования сохраняются. Ни в коем случае нельзя снижать бдительность и беспечно относиться к своему здоровью. Защита и тщательная обработка рук и лица, в том числе антисептическими средствами, уменьшат риск попадания вируса в организм. А ношение защитных масок не только поможет защитить вас от вируса, но и может уменьшить аллергизацию организма в условиях цветения трав, что будет актуально в ближайшее время для людей, склонных к аллергическим заболеваниям.

Необходимо продолжать избегать большого скопления людей, по возможности соблюдать социальную дистанцию и возвращаться к здоровому образу жизни. Чаще пребывать на открытом воздухе, регулярно проветривать помещения и соблюдать режим труда и отдыха, это особенно актуально при возвращении в очный режим работы.
Анастасия Кривченкова
заместитель главного врача клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте

При первых симптомах заболеваний нужно оставаться дома и вызывать врачей на дом для оценки состояния.

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