15:14 (мск), источник: РИА Новости
Опубликована карта выхода регионов из режима самоизоляции
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.
Так,
Согласно этой классификации, большинство субъектов Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений. Жесткие меры
Ко второму этапу снятия ограничений перешли в Карелии, на Кубани, в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, а также на Камчатке, в Чечне и Калмыкии.
В России за весь период эпидемии выявлено 511 423 случая заражения коронавирусом, 6715 человек скончались, более 269 тысяч выздоровели.