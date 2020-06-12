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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Опубликована карта выхода регионов из режима самоизоляции

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
30.0512.06
Скончалось6 715+183
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
30.0512.06
Выздоровело269 370+8 220
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
30.0512.06
Инфицировано7 543 070+182 831
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
30.0512.06
Скончалось422 012+5 811
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
30.0512.06
Выздоровело3 562 392+107 585
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
30.0512.06
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Источник: РИА Новости

На ней каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.

Так, темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют запреты, введенные из-за распространения коронавируса, оранжевый — что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице.

Светло-зеленый символизирует второй этап, на котором открываются крупные магазины и торговые точки, а также некоторые образовательные организации.

Темно-зеленым выделены регионы, в которых сняты все карантинные меры и действуют лишь требования к соблюдению правил безопасности.

Согласно этой классификации, большинство субъектов Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений. Жесткие меры по-прежнему сохраняются в Псковской, Смоленской, Ивановской, Амурской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Дагестане, Якутии, Туве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и Северной Осетии.

Ко второму этапу снятия ограничений перешли в Карелии, на Кубани, в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, а также на Камчатке, в Чечне и Калмыкии.

Единственным регионом, вышедшим на третий этап, стала Сахалинская область.

В России за весь период эпидемии выявлено 511 423 случая заражения коронавирусом, 6715 человек скончались, более 269 тысяч выздоровели.

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28
фотографий
28
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Российские регионы возвращаются к привычному ритму жизни
Во время загрузки произошла ошибка.
15:33 (мск)© Ньюстюб
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