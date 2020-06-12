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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

«Я никогда столько времени не проводил с детьми»

Период самоизоляции для многих семей оказался непростым: удаленную работу пришлось совмещать с воспитанием детей.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 12.06
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» спросил у читателей, как они пережили это время.

Алла Довлатова, актриса, телерадиоведущая:

Источник: Коммерсантъ

— Мне пришлось поработать, но первую половину дня я была дома с детьми. Потом подменяла няня. Мы все это время провели на даче, и, конечно, девочки немного страдали от нехватки общения. Единственное, я очень скучаю по своим родителям: они в Питере, мы не виделись с 8 марта. Скоро день рождения одной из моих дочерей, и они очень хотели приехать к нам, но я попросила их этого не делать. Отмена карантина важнее для экономики, а вот для жизни людей, особенно пожилых, лучше еще потерпеть.

Роман Авдеев, владелец концерна «Россиум»:

Источник: Коммерсантъ

— Несколько моих детей выросли и уже подарили мне внуков, они живут отдельно. Со мной в загородном доме весь карантин находились 17 ребят разного возраста, и это непростое испытание они перенесли нормально. Конечно, в доме есть помощники по хозяйству, но у нас так принято, что все могут выполнять любую работу: готовить еду, убираться и прочее. Мы готовим детей к нормальной жизни и стараемся научить их делать что-то своими руками. Была и учеба на удаленке — правда, она могла бы быть и получше организована.

Эдгард Запашный, гендиректор Московского государственного цирка:

Источник: Коммерсантъ

— Я никогда столько времени не проводил с детьми, это единственный позитивный момент, который был во время карантина. Мы много времени провели на воздухе, поскольку живем за городом. Дочки с удовольствием начали играть в шахматы, причем сами как-то в этот процесс вовлеклись.

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

Источник: Коммерсантъ

— У нас в семье этот карантин запомнится надолго: родился наш седьмой малыш и пятый сын в семье. Учеба и занятия с детьми — это особая история. Мы с мужем занимались детьми и вместе, и по отдельности, у старших детей появились новые задачи: у кого по администрированию онлайн-занятий младших, у кого по сопровождению.

Коллекции
5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции

Если в начале самоизоляции мы стремились максимально наполнить день разными активностями: собирали пазлы, поделки, то со временем мы больше стали разговаривать о чем-то личном, вспоминать, анализировать, просто быть рядом. Дети старались вести себя тихо, когда мне надо было работать. Но мы все ждали окончания карантина, чтобы просто обнять друг друга и поговорить. Нехватку живого общения отмечали даже дети. Мы специально проводили опрос среди активистов Детского общественного совета (основная часть респондентов в возрасте от 14 до 18 лет). Как проблему в период пандемии 14% опрошенных отметили именно нехватку живого общения со сверстниками. Заменить живое общение перепиской в сети и даже видеосвязью — это как варить компот из нарисованных яблок. Мы поняли, как мы нужны и важны друг для друга, хотя выжить и адаптироваться сможем в любых условиях!

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»:

Источник: Коммерсантъ

— В основном занимался я, ну и учителя дистанционно. Дети обращались ко мне за помощью по части физики и математики. Самоизоляцию дети переносили прекрасно, поскольку жили на даче. У нас довольно большой дом и участок, а до ближайшей рощи вполне можно было ходить, сохраняя социальную дистанцию. Я всегда сочувствовал тем, кто заперт в городских квартирах.

Петр Налич, певец, композитор:

Источник: Коммерсантъ

— Конечно же, я и жена. Дети не испытывали никаких проблем и переживаний во время карантина, а занимались мы с ними тем же, что и всегда: уроки, музыка, игры, прогулки. На нас ситуация с самоизоляцией не сильно сказалась и не внесла существенных изменений в быт и порядок дня, все оставалось таким же, как и до самоизоляции.

Иван Охлобыстин, актер, режиссер:

Источник: Коммерсантъ

— В основном занималась жена, я совсем немного помогал. Еще были дистанционные уроки, но сами понимаете, насколько это неэффективно. Даже учителя говорят: без живого контакта это чушь, а не обучение.

Лида Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком»:

Источник: Коммерсантъ

— Сотрудники нашего фонда забрали к себе на время карантина шестерых неизлечимо больных детей. У меня живет 12-летний Коля. Во время карантина он впервые отметил день рождения дома. Наш физический терапевт Илона Абсандзе подобрала Коле коляску, на которой мы и вернулись домой. Правда, войти в подъезд после прогулки мне одной невозможно. Хорошо, когда в этом готовы помочь соседи. Теперь я всегда рядом и могу вовремя дать лекарство от судорог. Коля останется здесь и после карантина. За это время я и другие сотрудники оформили опекунство. На осень мы планируем организовать учебу в фонде для таких детей.

Тигран Кеосаян, кинорежиссер, телеведущий:

Источник: Коммерсантъ

— Карантин позволил увеличить время, которое я могу проводить с детьми. А дальше, как и во всякой нормальной семье: нянчимся и ухаживаем за новорожденной Маро, рассказываем сказки и играем в развивающие игры с Марьяной и Багратом. Ничего нового, но за счастье общения с детьми карантину огромное спасибо!

Группа «Прямая речь».

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