18:47 (мск), источник: Коммерсантъ
«Я никогда столько времени не проводил с детьми»
Период самоизоляции для многих семей оказался непростым: удаленную работу пришлось совмещать с воспитанием детей.
«Ъ» спросил у читателей, как они пережили это время.
Алла Довлатова, актриса, телерадиоведущая:
— Мне пришлось поработать, но первую половину дня я была дома с детьми. Потом подменяла няня. Мы все это время провели на даче, и, конечно, девочки немного страдали от нехватки общения. Единственное, я очень скучаю по своим родителям: они в Питере, мы не виделись с 8 марта. Скоро день рождения одной из моих дочерей, и они очень хотели приехать к нам, но я попросила их этого не делать. Отмена карантина важнее для экономики, а вот для жизни людей, особенно пожилых, лучше еще потерпеть.
— Несколько моих детей выросли и уже подарили мне внуков, они живут отдельно. Со мной в загородном доме весь карантин находились 17 ребят разного возраста, и это непростое испытание они перенесли нормально. Конечно, в доме есть помощники по хозяйству, но у нас так принято, что все могут выполнять любую работу: готовить еду, убираться и прочее. Мы готовим детей к нормальной жизни и стараемся научить их делать
— Я никогда столько времени не проводил с детьми, это единственный позитивный момент, который был во время карантина. Мы много времени провели на воздухе, поскольку живем за городом. Дочки с удовольствием начали играть в шахматы, причем сами
— У нас в семье этот карантин запомнится надолго: родился наш седьмой малыш и пятый сын в семье. Учеба и занятия с детьми — это особая история. Мы с мужем занимались детьми и вместе, и по отдельности, у старших детей появились новые задачи: у кого по администрированию
Если в начале самоизоляции мы стремились максимально наполнить день разными активностями: собирали пазлы, поделки, то со временем мы больше стали разговаривать о
— В основном занимался я, ну и учителя дистанционно. Дети обращались ко мне за помощью по части физики и математики. Самоизоляцию дети переносили прекрасно, поскольку жили на даче. У нас довольно большой дом и участок, а до ближайшей рощи вполне можно было ходить, сохраняя социальную дистанцию. Я всегда сочувствовал тем, кто заперт в городских квартирах.
— Конечно же, я и жена. Дети не испытывали никаких проблем и переживаний во время карантина, а занимались мы с ними тем же, что и всегда: уроки, музыка, игры, прогулки. На нас ситуация с самоизоляцией не сильно сказалась и не внесла существенных изменений в быт и порядок дня, все оставалось таким же, как и до самоизоляции.
— В основном занималась жена, я совсем немного помогал. Еще были дистанционные уроки, но сами понимаете, насколько это неэффективно. Даже учителя говорят: без живого контакта это чушь, а не обучение.
— Сотрудники нашего фонда забрали к себе на время карантина шестерых неизлечимо больных детей. У меня живет 12-летний Коля. Во время карантина он впервые отметил день рождения дома. Наш физический терапевт Илона Абсандзе подобрала Коле коляску, на которой мы и вернулись домой. Правда, войти в подъезд после прогулки мне одной невозможно. Хорошо, когда в этом готовы помочь соседи. Теперь я всегда рядом и могу вовремя дать лекарство от судорог. Коля останется здесь и после карантина. За это время я и другие сотрудники оформили опекунство. На осень мы планируем организовать учебу в фонде для таких детей.
— Карантин позволил увеличить время, которое я могу проводить с детьми. А дальше, как и во всякой нормальной семье: нянчимся и ухаживаем за новорожденной Маро, рассказываем сказки и играем в развивающие игры с Марьяной и Багратом. Ничего нового, но за счастье общения с детьми карантину огромное спасибо!
Группа «Прямая речь».