14:34 (мск), источник: Известия
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня.
Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов.
Зеленская заверила, что чувствует себя хорошо, в данный момент находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. При этом у самого Зеленского и их двоих детей COVID-19 не подтвердился.
Супруга украинского лидера призвала не расслабляться и не думать, что «опасность миновала». Она напомнила о важности ношения медицинской маски, ведь COVID-19 может проявляться бессимптомно, а значит, есть вероятность заражения других людей.
«Возвращаясь к активной социальной жизни, помните, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете. Маска в общественном месте — это не только правило, а еще и знак уважения к другим людям!», — заключила Зеленская.
В начале июня Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции и посетил кафе в городе Хмельницком, хотя ресторанам на Украине пока разрешено обслуживать клиентов только на летних верандах. В отношении его и людей, его сопровождавших, были составлены административные протоколы за нарушение карантинных ограничений, судебное заседание состоится 19 июня.
Позднее украинский лидер заявил, что в «момент депрессии» в стране хотел намеренно заразиться коронавирусной инфекцией, чтобы на собственном примере показать согражданам, «что это не чума».
По данным Worldometer на 12 июня, в Украине выявлено свыше 29,7 тыс. заболевших COVID-19, скончались 870 человек.