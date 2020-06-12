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14:34 (мск), источник: Известия

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 12.06
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Источник: Reuters
Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов.
Елена Зеленская

Зеленская заверила, что чувствует себя хорошо, в данный момент находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. При этом у самого Зеленского и их двоих детей COVID-19 не подтвердился.

Супруга украинского лидера призвала не расслабляться и не думать, что «опасность миновала». Она напомнила о важности ношения медицинской маски, ведь COVID-19 может проявляться бессимптомно, а значит, есть вероятность заражения других людей.

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«Возвращаясь к активной социальной жизни, помните, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете. Маска в общественном месте — это не только правило, а еще и знак уважения к другим людям!», — заключила Зеленская.

В начале июня Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции и посетил кафе в городе Хмельницком, хотя ресторанам на Украине пока разрешено обслуживать клиентов только на летних верандах. В отношении его и людей, его сопровождавших, были составлены административные протоколы за нарушение карантинных ограничений, судебное заседание состоится 19 июня.

Позднее украинский лидер заявил, что в «момент депрессии» в стране хотел намеренно заразиться коронавирусной инфекцией, чтобы на собственном примере показать согражданам, «что это не чума».

Но потом он передумал, так как семья, по его словам, не простила бы ему этот поступок.

По данным Worldometer на 12 июня, в Украине выявлено свыше 29,7 тыс. заболевших COVID-19, скончались 870 человек.

Справка
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