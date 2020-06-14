14 июня, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 20 июня
Первый в России полет на воздушном шаре, день рождения Роберта Рождественского и Николь Кидман, а также другие памятные даты и события, которые произошли 20 июня в разные годы.
Всемирный день беженцев, провозглашенный ООН, проходит уже в 20 раз. В этом году его тема — «Сделай шаг с беженцами».
Каждую минуту 24 человека покидают родные места
20 июня 1792 года в ходе Великой французской революции стало одним из переломных дней. В ходе народной демонстрации, организованной в Париже по инициативе жирондистов, жители города силой вторглись во дворец Тюильри. Итогом демонстрации стало усиление противоречий между революционерами и роялистами, приведшее в конечном счёте к свержению короля 10 августа.
В 1803 году французский воздухоплаватель
Полет назначили на 20 июня. Шар в саду Кадетского корпуса в
Основоположник классической оперетты появился на свет в 1819 году в Кельне. Он создал знаменитые спектакли «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Синяя Борода», «Парижская жизнь» и многие другие.
Сэмюэл Морзе получил патент на свое изобретение в 1940 году в США. Его электромагнитный телеграф не был первым в мире. Еще в 1832 году российский ученый Павел Львович Шиллинг представил свой электромагнитный телеграф. Однако большой заслугой Морзе является изобретение телеграфного кода, который носит его имя.
Лауреат Государственной премии СССР появился на свет в 1932 году в селе Косиха Алтайского края. Он вошел в литературу вместе с группой талантливых сверстников, среди которых выделялись Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский. Рождественский стал одним из самых известных советских поэтов, многие его стихи положены на музыку.
20 июня 1937 года экипаж Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 успешно завершил первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США. В воздухе летчики пробыли 63 часа 16 минут. Команду восторженно встречали на американских улицах и приняли в Овальном кабинете Белого дома. С ними встретился президент США Ф. Д. Рузвельт.
20 июня 2011 года авиалайнер Ту-134А-3 авиакомпании «РусЭйр» выполнял рейс по маршруту Москва—Петрозаводск. При заходе на посадку в неблагоприятных метеоусловиях самолет задел деревья, затем столкнулся с земной поверхностью и полностью разрушился. Из находившихся на его борту 52 человек погибли 47.