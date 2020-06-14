Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 июняПервый в России полет на воздушном шаре, день рождения Роберта Рождественского и Николь Кидман, а также другие события, которые произошли 20 июня в разные годы
Фоторепортажи
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
14 июня, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 июня

Первый в России полет на воздушном шаре, день рождения Роберта Рождественского и Николь Кидман, а также другие памятные даты и события, которые произошли 20 июня в разные годы.

Всемирный день беженцев

Всемирный день беженцев, провозглашенный ООН, проходит уже в 20 раз. В этом году его тема — «Сделай шаг с беженцами».

Каждую минуту 24 человека покидают родные места из-за войн, преследования или страха за свою жизнь, напоминают в Организации. «Во всем мире общины, школы, предприятия, религиозные группы и люди из всех слоев общества делают большие и маленькие шаги в знак солидарности с беженцами. В этот Всемирный день беженцев мы призываем всех объединиться и сделать шаг с беженцами на пути улучшения их жизни», — заявляют в ООН.

Демонстрация в Париже

20 июня 1792 года в ходе Великой французской революции стало одним из переломных дней. В ходе народной демонстрации, организованной в Париже по инициативе жирондистов, жители города силой вторглись во дворец Тюильри. Итогом демонстрации стало усиление противоречий между революционерами и роялистами, приведшее в конечном счёте к свержению короля 10 августа.

Первый в России полет на воздушном шаре

В 1803 году французский воздухоплаватель Жан-Андре Гарнерен прибыл в Россию с рекомендательным письмом от главы МИД Франции Талейрана. Он обратился к российским властям за разрешением устроить показательный полет на воздушном шаре. Разрешение было выдано лично Александром I.

Полет назначили на 20 июня. Шар в саду Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге был прикреплен тросами, которые держали солдаты. Чтобы полюбоваться зрелищем, нужно было заплатить немалую сумму — два серебряных рубля. Сад был забит желающими, прибыли и представители императорского двора во главе с Александром I. Шар, в котором находились Гарнерен и его супруга, проплыл над Петербургом и приземлился в районе Охты.

Родился композитор Жак Оффенбах

Основоположник классической оперетты появился на свет в 1819 году в Кельне. Он создал знаменитые спектакли «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Синяя Борода», «Парижская жизнь» и многие другие.

Морзе запатентовал электромагнитный телеграф

Сэмюэл Морзе получил патент на свое изобретение в 1940 году в США. Его электромагнитный телеграф не был первым в мире. Еще в 1832 году российский ученый Павел Львович Шиллинг представил свой электромагнитный телеграф. Однако большой заслугой Морзе является изобретение телеграфного кода, который носит его имя.

Родился поэт Роберт Рождественский

Лауреат Государственной премии СССР появился на свет в 1932 году в селе Косиха Алтайского края. Он вошел в литературу вместе с группой талантливых сверстников, среди которых выделялись Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский. Рождественский стал одним из самых известных советских поэтов, многие его стихи положены на музыку.

Чкалов долетел в США через Северный полюс

20 июня 1937 года экипаж Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 успешно завершил первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США. В воздухе летчики пробыли 63 часа 16 минут. Команду восторженно встречали на американских улицах и приняли в Овальном кабинете Белого дома. С ними встретился президент США Ф. Д. Рузвельт.

Николь Кидман исполняется 53 года

Австралийско-американская актриса Николь Кидман родилась в 1967 году в Гонолулу на Гавайях. Прославилась благодаря игре в картинах «Билли Батгейт», «Бэтмен навсегда», «Мулен Руж!», «Холодная гора», «Принцесса Монако», «Лев» и других. Стала лауреатом премии «Оскар» за роль Вирджинии Вулф в фильме «Часы».

Авиакатастрофа Ту-134 под Петрозаводском

20 июня 2011 года авиалайнер Ту-134А-3 авиакомпании «РусЭйр» выполнял рейс по маршруту Москва—Петрозаводск. При заходе на посадку в неблагоприятных метеоусловиях самолет задел деревья, затем столкнулся с земной поверхностью и полностью разрушился. Из находившихся на его борту 52 человек погибли 47.

Коронавирус COVID-19: главные события 19 июня
Скандальный матч ЧР по футболу завершился со счетом 10:1
Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
Европа провалила переговоры по спасению экономики от COVID-19
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Менеджеров банка обвинили в растрате 12,9 млрд рублей
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Hi-Tech
Истребители РФ перехватили самолет США (видео) Военные безостановочно патрулируют воздушные границы страны
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 281
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 215
Второй вопрос знатокам -- 166
Кто то бросал курить? 133
Кино
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова Актер заявил, что никогда больше не будет испытывать к публике уважения
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 324
Выговорится, услышать мнения со стороны... 193
Лучше хорошо жить с долгами или тяжело, но без долгов? 135
Имел ли право продавец в магазине потребовать от меня снять маску? 128
Леди
Навка и Смехова устроили девичник с Семенович Смотри новое фото звезд.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь