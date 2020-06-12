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19:47 (мск), источник: Известия

Мурашко назвал преждевременным полный отказ от ограничений по коронавирусу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что полностью снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения пока рано. Об этом он заявил 12 июня в эфире телеканала «Россия 24».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
30.05
8952
31.05
9268
1.06
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11.06
8779
12.06
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30.0512.06
Скончалось6 715+183
30.05
181
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138
1.06
162
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11.06
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Выздоровело269 370+8 220
30.05
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31.05
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11.06
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Инфицировано7 570 801+138 526
30.05
116356
31.05
133794
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12.06
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30.0512.06
Скончалось422 981+4 929
30.05
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31.05
4181
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Выздоровело3 581 020+76 674
30.05
76795
31.05
66252
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4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
30.0512.06
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Источник: Известия

По его словам, спокойная эпидемиологическая ситуация наблюдается в 21 регионе, однако в остальных инфекция продолжает распространяться.

Глава Минздрава напомнил, что субъекты Федерации находятся на разных стадиях по COVID-19, поэтому в каждом субъекте нужно прислушиваться к рекомендациям оперштаба и медработников.

Поэтому, конечно же, говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно.
Михаил Мурашко

По оценке Мурашко, в целом ситуация с коронавирусом в России управляемая, однако масочный режим должен сохраняться в качестве профилактики.

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Говоря о планировании россиянами летнего отдыха, министр призвал быть готовыми к тому, что планы могут измениться.

«Мы видим, что ситуация меняется. И [нельзя] сказать, что гарантированно можно рассчитывать, что в то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно. Надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит», — заключил он.

Накануне Мурашко рассказал, какие факторы могут спровоцировать возникновение второй волны коронавируса в России. Одними из таких являются завод инфекции из-за рубежа и природно-климатический фактор.

Сограждан министр призывал воздержаться от походов в гости из-за сохраняющегося риска заражения.

4 июня президент России Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, пишет «Газета.ру». Он призывал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее». В Роспотребнадзоре отмечали, что снять карантинные меры можно будет в три этапа. 12 июня федеральный оперштаб опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений.

По состоянию на 12 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 511 423, в том числе 8987 — за последние сутки. 269 370 человек вылечились. 6715 пациентов скончались.

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15:33 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 12.06
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