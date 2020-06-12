Мурашко назвал преждевременным полный отказ от ограничений по коронавирусу

По его словам, спокойная эпидемиологическая ситуация наблюдается в 21 регионе, однако в остальных инфекция продолжает распространяться.
Глава Минздрава напомнил, что субъекты Федерации находятся на разных стадиях по COVID-19, поэтому в каждом субъекте нужно прислушиваться к рекомендациям оперштаба и медработников.
Поэтому, конечно же, говорить о том, что сегодня нужно полностью снять
какие-токарантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно.
По оценке Мурашко, в целом ситуация с коронавирусом в России управляемая, однако масочный режим должен сохраняться в качестве профилактики.
Говоря о планировании россиянами летнего отдыха, министр призвал быть готовыми к тому, что планы могут измениться.
«Мы видим, что ситуация меняется. И [нельзя] сказать, что гарантированно можно рассчитывать, что в то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно. Надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит», — заключил он.
Накануне Мурашко рассказал, какие факторы могут спровоцировать возникновение второй волны коронавируса в России. Одними из таких являются завод инфекции
4 июня президент России Владимир Путин заявил об улучшении и стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, пишет «Газета.ру». Он призывал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее». В Роспотребнадзоре отмечали, что снять карантинные меры можно будет в три этапа. 12 июня федеральный оперштаб опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений.
По состоянию на 12 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 511 423, в том числе 8987 — за последние сутки. 269 370 человек вылечились. 6715 пациентов скончались.