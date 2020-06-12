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20:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19. При этом он отметил, что в России вторая волна заражений, которая ожидается осенью, может быть связана с природно-климатическими факторами или с повторными завозом вируса в страну.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 12.06
Инфицировано511 423+8 987
30.05
8952
31.05
9268
1.06
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10.06
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11.06
8779
12.06
8987
30.0512.06
Скончалось6 715+183
30.05
181
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162
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Выздоровело269 370+8 220
30.05
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31.05
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11.06
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Инфицировано7 570 801+138 526
30.05
116356
31.05
133794
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30.0512.06
Скончалось422 981+4 929
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31.05
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Выздоровело3 581 020+76 674
30.05
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3.06
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4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
30.0512.06
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Источник: РИА "Новости"

«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

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Ранее на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщалось, что вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, не переносит жару и теряет активность при температуре выше 30 °C. Полная нейтрализация коронавируса происходит при 70 °C.

В Минздраве также сообщали, что при комнатной температуре вирус способен сохранять жизнеспособность на различных объектах в течение трех суток.

Коронавирус может распространяться воздушно-пылевым или контактным путем — например, во время рукопожатия. Возможно заражение через предметы (дверные ручки, смартфоны), воду и пищевые продукты.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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Источник:©Аргументы и факты
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