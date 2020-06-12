Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Ранее на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщалось, что вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, не переносит жару и теряет активность при температуре выше 30 °C. Полная нейтрализация коронавируса происходит при 70 °C.
В Минздраве также сообщали, что при комнатной температуре вирус способен сохранять жизнеспособность на различных объектах в течение трех суток.
Коронавирус может распространяться воздушно-пылевым или контактным путем — например, во время рукопожатия. Возможно заражение через предметы (дверные ручки, смартфоны), воду и пищевые продукты.