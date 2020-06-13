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00:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Ефремов захотел помочь семье погибшего Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Источник: РИА Новости/пресс-служба Таганского суда

Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.

Также актер отказался просить о помощи для смягчения наказания за устроенное ДТП.

По словам Ефремова, многие думают, что его будут «отмазывать» от наказания, так как он известный человек. «Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», — сказал он. Актер также подчеркнул, что это невозможно, так как «все все видели».

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

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