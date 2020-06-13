00:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Ефремов захотел помочь семье погибшего Сергея Захарова
Актер Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на
Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.
Также актер отказался просить о помощи для смягчения наказания за устроенное ДТП.
По словам Ефремова, многие думают, что его будут «отмазывать» от наказания, так как он известный человек. «Нет, отмазываться, включая
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице