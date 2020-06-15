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00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 15 июня

Основание UEFA и ШОС, первое успешное переливание крови и другие памятные даты и события, которые произошли 15 июня в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

15 июня 1931 года на пленуме ЦК ВКП (б), посвященном реконструкции и дальнейшему развитию городов страны, было принято постановление, в которое вошло и решение «немедленно приступить к подготовительным работам с тем, чтобы в 1932 г. уже начать строительство метро в Москве, как единственного средства быстрых и дешевых людских перевозок».

Источник: AFP 2020

15 июня 1954 года в швейцарском городе Базель был основан UEFA — Союз европейских футбольных ассоциаций. УЕФА — одна из шести континентальных конфедераций, входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА), причем УЕФА из них наиболее влиятельна и богата. Хотя первый закрепленный для членов ассоциации ежегодный взнос составлял всего 250 швейцарских франков.

В этот день в 2001 году на встрече лидеров Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана была подписана декларация о создании ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). В 2017 году в ШОС приняли Индию и Пакистан.

353 года назад было произведено первое успешное переливание крови от животного к человеку. Французский ученый Жан Батист Денни перелил приблизительно 250 мл. крови ягненка юноше, страдавшему лихорадкой, и больной якобы поправился.

15 июня 1921 года родился Гавриил Абрамович Илизаров — хирург-ортопед, изобретатель, основатель Центра восстановительной травматологии и ортопедии. Илизаров известен изобретенным им аппаратом для сращивания костей. Основные разработки ученого пришлись на первое десятилетие после победы в Великой Отечественной, когда многие вернулись с фронтов с переломами и повреждениями конечностей.

5 лет назад в этот день на 41-м году жизни умерла российская певица и актриса Жанна Фриске. В 2014 году стало известно, что у певицы обнаружили неоперабельную опухоль мозга (глиобластому). Фриске боролась с заболеванием, однако победить болезнь ей так и не удалось. Артистка лечилась сначала в США, потом проходила реабилитацию в Прибалтике и продолжила курс лечения в Китае. В последние месяцы певица жила в загородном доме под Москвой вместе с мужем Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном Платоном.

По данным «РИА Новости», «УЕФА», ИД «Коммерсант», «Здоровья Mail.ru» и открытых источников.

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