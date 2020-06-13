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02:43 (мск), источник: РИА Новости

Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии «Квартал-95», а ныне — президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку. Об этом она заявила в эфире «Люкс ФМ».

Источник: РИА Новости

Инцидент, по ее словам, произошел на съемках «Вечернего Киева». Королева сообщила, что она очень долго сидела, а потом, когда пришлось встать, ее юбка «подскочила» и ушла вверх.

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«И как-то так оно все логично легло и я говорю: «Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку. И он справился», — вспомнила певица.

Королева добавила, что искренне жалеет и недоумевает, зачем такой талантливый артист как Зеленский пошел в политику. По мнению певицы, Зеленскому нужно было остаться на сцене, чтобы, как и прежде, радовать зрителей.

Ранее Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.

Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины, исключение для нее СБУ сделала лишь один раз, когда в 2017 году артистка прилетела в Киев на похороны бабушки.

Наташа Королева — уроженка Украины, российская эстрадная певица, актриса и фотомодель. Заслуженная артистка Российской Федерации.

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