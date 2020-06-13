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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшение функции почек, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

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Источник: РИА Новости

«В основном бессимптомники — это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — рассказала Баранова.

По ее словам, стереометрия была бы полезна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была бы возможность сравнить объем легких.

Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими.
Анча Баранова
биолог
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Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может также не замечать снижения функции почек. Определить это можно, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Биолог также отметила, что ряд научных работ описывал бессимптомное течение коронавирусной инфекции у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием.

«У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с невыявленными симптомами», — добавила Баранова.

По мнению биолога, беременным не стоит специально заниматься проверкой органов на симптомы коронавируса — безопаснее не увеличивать число контактов.

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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