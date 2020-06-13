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11:14 (мск), источник: РИАМО

Из‑за непогоды в Москве повалило 42 дерева

РИАМО — 13 июн. В результате сильного ветра и ливней в Москве повалило 42 дерева, городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды на территории города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Источник: РИАМО, Анастасия Осипова
По данным на 09:30, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего — в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет.
Петр Бирюков
заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Ранее городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, грозы и ливня.

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«Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды. В работах принимали участие 155 сотрудников комплекса городского хозяйства и свыше 50 единиц различной коммунальной техники», — добавил Бирюков.

Заммэра напомнил москвичам о необходимости быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

По прогнозу синоптиков, в субботу в столице ожидается кратковременный дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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