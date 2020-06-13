В России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 8 706 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 520 129. За сутки в стране умерли 114 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 6829 человек.
Продолжают лечение 238 659 больных.
В Москве коронавирус обнаружен еще у 1493 человек. Общее число заболевших в столице достигло 204 428. За минувшие сутки в городе выздоровели 1 534 больных, лечение продолжают 81 639 человек. За сутки умерли 44 больных с коронавирусом, за все время от COVID-19 погибли 3 231 человек.
Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Московской области — 725, в
По общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом после Москвы продолжают лидировать Московская область (48 636),
Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 425 000 больных COVID-19, свыше 114 000 из них приходится на жителей США.
Артем Гирш