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11:55 (мск), источник: Ведомости

В России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом

Умерли за сутки 114 человек.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
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4.06
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8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 669 317+137 445
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
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4.06
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13.06
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31.0513.06
Скончалось426 165+4 364
31.05
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Выздоровело3 639 883+87 333
31.05
66252
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11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
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Источник: РИА "Новости"

В России выявлено 8 706 заболевших коронавирусом за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 520 129. За сутки в стране умерли 114 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 6829 человек.

За прошедшие сутки полностью выздоровели 5 271 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, за все время выздоровели 274 641 человек.

Продолжают лечение 238 659 больных.

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В Москве коронавирус обнаружен еще у 1493 человек. Общее число заболевших в столице достигло 204 428. За минувшие сутки в городе выздоровели 1 534 больных, лечение продолжают 81 639 человек. За сутки умерли 44 больных с коронавирусом, за все время от COVID-19 погибли 3 231 человек.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Московской области — 725, в Санкт-Петербурге — 262, в Воронежской области — 228, в Нижегородской — 218, в Ханты-Манскийском АО — 183, в Красноярском крае — 169, в Иркутской области — 163, в Ростовской — 162, в Коми — 156, в Ульяновской области — 150, в Самарской — 146, в Ямало-Ненецкой — 125, в Челябинской — 120, в Саратовской — 118, в Архангельской — 113, в Волгоградской — 109, в Новосибирской — 108, в Смоленской областях — 103, в Тыве — 101 и в Псковской области — 100.

По общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом после Москвы продолжают лидировать Московская область (48 636), Санкт-Петербург (20 305), Нижегородская (13 780) и Свердловская (9071) области. В топ-10 регионов по числу заболевших также входят Ростовская область (7314), Дагестан (6463), Красноярский край (6328), Тульская (5245) и Калужская (5011) области, по данным стопкоронавирус.рф.

В мире COVID-19 обнаружен более чем у 7,6 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Россия находится на третьем месте по общему числу выявленных случаев, первое место с 2 млн случаев занимают США. Всего в мире умерли более 425 000 больных COVID-19, свыше 114 000 из них приходится на жителей США.

Артем Гирш

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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