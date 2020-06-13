Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 июняОткрытие Музея Пушкина, запрет отправлять детей посылками, первый шаг к созданию ЦРУ и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
16Беспорядки в США
8Умер Михаил Кокшенов
12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Пекине начали вводить режим «военного времени»

Глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке «Синьфади». В начале жесткие ограничения вводятся в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Коронавирус COVID-19
12:34 (мск)В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 669 317+137 445
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось426 165+4 364
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 639 883+87 333
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Их жители не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

Читайте также
Власти КНР ограничили список животных, которых можно разводить для употребления в пищу

Рынок закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося.

Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, там до этого обнаружен очаг распространения инфекции. Проверка началась после того, как впервые за два месяца в Пекине заболели несколько человек. Тестирование сотрудников рынка продолжается. Также работники эпидемиологической службы начали дезинфекцию на территории района.

Источником коронавируса нового типа считается город Ухань, а именно рынок, на котором продавались дикие животные. Первые случаи заболевания зарегистрированы в декабре 2019 года, хотя газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждает, что как известно о необычном коронавирусе стало еще в ноябре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Дочь теннисиста Кафельникова обнажилась для обложки журнала
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тыс
Синоптики предупредили россиян о грядущей жаре
Ефремов записал обращение с раскаянием и извинениями
Найден харпезавр, о котором не слышали больше 100 лет
Крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение
Самое высокое здание в мире окрасилось в российский триколор
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Hi-Tech
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи А вы верите?
Горячие темы на Авто
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием. 258
Принимаем заказы на пятничный беспредел. 225
Самый чистый воздух ! 78
вот думаю, не довез или не додал не дорого? 60
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
Поправка о детях гарантирует достойное воспитание каждого ребенка
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Изучи поправку о труде – будешь смело требовать эти права, когда вернёшься
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос копией актрисы В сети восхитились красотой мальчика
Леди
Чем мыть волосы летом Конечно, ухаживать за волосами правильно важно в любое время года. Разберемся, чего не хватает твоей голове именно в жаркий сезон.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь