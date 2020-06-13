Найден харпезавр, о котором не слышали больше 100 лет

12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Суматре в Индонезии до сих пор живет загадочная ящерица харпезавр Модильяни, о которой никто не слышал с 1891 года. О переоткрытии вида сообщает научное издание TAPROBANICA: The Journal of Asian Biodiversity.
Впервые
В 2018 году независимый биолог Чайрунас Путра обнаружил возле озера Тоба на Суматре мертвую ящерицу с «интересными морфологическими особенностями». Образец направили в Джакарту, где эксперты предположили, что имеют дело с харпезавром.
Путра вернулся на Суматру и буквально на пятый день поисков увидел харпезавра Модильяни, мирно спящего на ветке. Почти два года индонезийские ученые потратили на исследование и новое описание вида.
Исследователи обеспокоены будущим уникальных ящериц, ведь «рогатого дракона» нашли за пределами охраняемой территории, где происходит массовое обезлесение.
Анна Лысенко