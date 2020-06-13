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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден харпезавр, о котором не слышали больше 100 лет

Ярко-зеленая ящерица с «рогом» может менять цвет, как хамелеоны.

Источник: C.A. Putra

На Суматре в Индонезии до сих пор живет загадочная ящерица харпезавр Модильяни, о которой никто не слышал с 1891 года. О переоткрытии вида сообщает научное издание TAPROBANICA: The Journal of Asian Biodiversity.

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Впервые ярко-зеленое животное с «рогом» на морде обнаружили около 130 лет назад. Итальянский антрополог и зоолог Элио Модильяни привез найденный в лесах Индонезии экземпляр в Музей естественной истории в Генуе. Научное описание ящерицы появилось только в 1933 году. Вид назвали Harpesaurus modiglianii в честь нашедшего его исследователя. С тех пор об уникальном животном не слышали.

В 2018 году независимый биолог Чайрунас Путра обнаружил возле озера Тоба на Суматре мертвую ящерицу с «интересными морфологическими особенностями». Образец направили в Джакарту, где эксперты предположили, что имеют дело с харпезавром.

Путра вернулся на Суматру и буквально на пятый день поисков увидел харпезавра Модильяни, мирно спящего на ветке. Почти два года индонезийские ученые потратили на исследование и новое описание вида.

Образец ящерицы из Генуи голубого цвета, но живые ящерицы преимущественно ярко-зеленые. Иногда они меняют свой цвет, чтобы слиться с окружающей средой. Своими повадками харпезавры напоминают горных хамелеонов из Африки. Рептилия принадлежит к семейству агамовых.

Исследователи обеспокоены будущим уникальных ящериц, ведь «рогатого дракона» нашли за пределами охраняемой территории, где происходит массовое обезлесение.

Анна Лысенко

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