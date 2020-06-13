Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом

«Болеть не круто! Берегите себя» — оставил подпись Мамедов. Подробностей своего состояния он не привел.
Мамедов проживает в
Мамедов начинал юмористическую карьеру в КВН. В конце 1990-х он выступал за команду РУДН «Дети Лумумбы». С 2005 года он начал появляться в Comedy Club, сначала в составе дуэта «Битлз», затем — выступал самостоятельно c пародией на передачу НТВ «Программа максимум».
Он также вел «13 злобных зрителей» и другие передачи на канале «MTV Россия». Также он был креативным продюсером и ведущим шоу «Каникулы в Мексике».
В США больше остальных стран пострадали от коронавируса. По данным на 13 июня, там более двух миллионов зараженных Covid-19.
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