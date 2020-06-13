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14:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом

Бывшая звезда Comedy Club, телеведущий Таир Мамедов, заразился коронавирусом. Положительные результаты теста на SARS-CoV-2 он опубликовал в Instagram.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
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Выздоровело274 641+5 271
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Источник: РИА "Новости"

«Болеть не круто! Берегите себя» — оставил подпись Мамедов. Подробностей своего состояния он не привел.

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Мамедов проживает в Лос-Анджелесе. Он эмигрировал в США в 2013 году по политическим причинам. После переезда он занялся бизнесом и открыл музей селфи. Также комик ведет свой канал на YouTube.

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Мамедов начинал юмористическую карьеру в КВН. В конце 1990-х он выступал за команду РУДН «Дети Лумумбы». С 2005 года он начал появляться в Comedy Club, сначала в составе дуэта «Битлз», затем — выступал самостоятельно c пародией на передачу НТВ «Программа максимум».

Он также вел «13 злобных зрителей» и другие передачи на канале «MTV Россия». Также он был креативным продюсером и ведущим шоу «Каникулы в Мексике».

В США больше остальных стран пострадали от коронавируса. По данным на 13 июня, там более двух миллионов зараженных Covid-19.

В апреле другая известная ведущая «MTV Россия», Ирена Понарошку, призналась, что скрыла возвращение из отпуска в Таиланде на родину из-за опасений оказаться в больнице в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирус.

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