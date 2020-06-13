13:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Голикова: пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая
В России пик заражения коронавирусом пришелся на 11 мая, сообщила
«Сегодня уже можно сказать, что, начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество
Сейчас, по ее словам, суточный прирост заразившихся составляет 1,7−1,8% в среднем по России.
С конца марта по сегодняшний день он сократился, по сути, в 16 раз Но еще раз хочу сказать, что все равно он еще остается достаточно тревожным для нас, потому что мы достигли пика на очень высоких цифрах.
11 мая в России были выявлены более 11,6 тыс. новых случаев заражения. Тогда страна обогнала по общему количеству заразившихся (221 тыс.) Великобританию и Италию и вышла сразу на третье место в мире. Сейчас в России подтверждены более 520 тыс. случаев, суточный прирост составил 8,7 тыс. Страна остается на третьем месте по числу заразившихся: ее обогнали Бразилия (828 тыс.) и США (2 млн).