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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова: пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая

В России пик заражения коронавирусом пришелся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее словам, темпы прироста новых случаев COVID-19 остаются «тревожными».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
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4.06
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5.06
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6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
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4.06
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5.06
8057
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7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 669 317+137 445
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
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6.06
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8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось426 165+4 364
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
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10.06
5050
11.06
4629
12.06
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13.06
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31.0513.06
Выздоровело3 639 883+87 333
31.05
66252
1.06
75077
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58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
Идёт загрузка
Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Сегодня уже можно сказать, что, начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — сказала Голикова на брифинге правительства (цитата по ТАСС).

Сейчас, по ее словам, суточный прирост заразившихся составляет 1,7−1,8% в среднем по России.

С конца марта по сегодняшний день он сократился, по сути, в 16 раз Но еще раз хочу сказать, что все равно он еще остается достаточно тревожным для нас, потому что мы достигли пика на очень высоких цифрах.
Татьяна Голикова

11 мая в России были выявлены более 11,6 тыс. новых случаев заражения. Тогда страна обогнала по общему количеству заразившихся (221 тыс.) Великобританию и Италию и вышла сразу на третье место в мире. Сейчас в России подтверждены более 520 тыс. случаев, суточный прирост составил 8,7 тыс. Страна остается на третьем месте по числу заразившихся: ее обогнали Бразилия (828 тыс.) и США (2 млн).

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