Как будут работать музеи после пандемии

Источник: Агентство «Москва»
С 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники возобновят работу в связи с приказом Министра культуры России Ольги Любимовой. Находиться внутри можно будет только в масках и перчатках и с соблюдением социальной дистанции. Тем временем частные учреждения не спешат открываться: несмотря на обеспечение мер безопасности, риск заразиться коронавирусом для сотрудников и посетителей все еще высок.
«Открываться в ситуации той эпидемиологической обстановки, в которой мы находимся сегодня, я не вижу никакого смысла», — заявила «Газете.Ru» шеф-куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.
Формальное открытие приведет лишь к риску, которому я буду вынуждена подвергнуть своих сотрудников. Что бы мы не предприняли на своей площадке по обеспечению их безопасности, большинство из них все равно использует городской транспорт.
Наталья Григорьева-Литвинскаяшеф-куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер
Музеи откроются, но это не значит, что наслаждаться искусством можно будет так же, как до пандемии. «Большинство наших посетителей приходит в музей отдыхать. Это их личное время для досуга. Начертив на полу квадраты и прямоугольники, приставив к каждому посетителю смотрителя, мы не создадим никакой положительной атмосферы», — поделилась шеф-куратор Центра братьев Люмьер.
Еще до введения в Москве режима повышенной готовности с 30 марта посещаемость резко упала, и Центр братьев Люмьер потерял до 90% оборота. Сегодня галерея оценивает свои убытки в 15 млн рублей. То, что прибыль с продажи билетов резко возрастет с началом работы, Григорьева-Литвинская не верит: люди не побегут на выставки, поскольку «морально не готовы».
Прямые убытки Музея русского импрессионизма, связанные с отсутствием продаж билетов, превысили уже 11 млн рублей. Не питая иллюзий насчет высокой посещаемости, генеральный директор учреждения Юлия Петрова все же планирует возобновить работу с 1 июля. Для посетителей будут открыты основная экспозиция и продленная до 23 августа выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью». Из-за пандемии последняя проработала всего месяц вместо запланированных трех и должна была закрыться в конце мая. При этом цены на билеты останутся прежними.
Несмотря на то, что музей — это относительно недорогой вариант досуга, по сравнению, например, с театром или с походом в ресторан, может оказаться, что часть посетителей просто не готовы тратить даже небольшие деньги.
Юлия Петровагенеральный директор Музея русского импрессионизма
За время пандемии финансовый вопрос для частных культурных институций встал куда острее, чем для подведомственных. В отличие от них, Центр братьев Люмьер, Музей русского импрессионизма и другие частные проекты не получили государственных дотаций. Учитывая продолжительное отсутствие доходов, такая поддержка сейчас необходима.
«Никакие финансовые меры поддержки на нас пока не распространены. Анонсированные кредиты на заработную плату и право на списание фискальных платежей могут получить только социально-ориентированные НКО. Мы ожидаем от ответственных органов подтверждения того, что Музей русского импрессионизма внесен в этот реестр», — рассказала директор музея Юлия Петрова.
Музею космонавтики, находящемуся в ведении департамента культуры Москвы, напротив, удалось в полном объеме сохранить работоспособность и рабочие места сотрудникам. Сколько составили потери от коронавируса, директор учреждения Наталья Артюхина не уточнила: «Мы сможем оценить их только к концу года, так как не понимаем, сколько к нам будет приходить посетителей, и когда разрешат проводить массовые мероприятия».
Однако одними материальными трудностями дело не ограничилось.
Из хорошего: за время пандемии московские музеи активно освоили диджитал — с мобильными гидами и турами по выставкам, подборками архивов, образовательными проектами и запуском собственного подкаста, как Музей истории Гулага.
Культурный центр начнет принимать посетителей 2 июля, рассказал его директор Роман Романов. Речь правда пока идет только об индивидуальных посещениях.
Между тем вернуться в привычное русло музеи смогут лишь ближе к осени, убеждена шеф-куратор Центра братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.
«Все восстановится обязательно, но рассчитывать на это до осени очень опрометчиво, — заметила Григорьева-Литвинская. — Люди потеряли работу, проели свои накопления, сидя по домам. Я чувствую напряжение в обществе, и при всей важной миссии искусства, боюсь, оно сейчас будет не в силах его снять».