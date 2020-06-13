Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 июняОткрытие Музея Пушкина, запрет отправлять детей посылками, первый шаг к созданию ЦРУ и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
16Ликвидация ЧС в Норильске
15:16 (мск), источник: Газета.Ру

Как будут работать музеи после пандемии

Подведомственные Минкультуры музеи возобновят работу с 16 июня. Тем временем частные институции продолжают нести убытки и пока не спешат открываться. «Газета.Ru» рассказывает, как московские музеи пережили пандемию и как будут работать после снятия ограничений.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 678 125+130 423
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось426 309+4 247
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 647 602+84 019
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

С 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники возобновят работу в связи с приказом Министра культуры России Ольги Любимовой. Находиться внутри можно будет только в масках и перчатках и с соблюдением социальной дистанции. Тем временем частные учреждения не спешат открываться: несмотря на обеспечение мер безопасности, риск заразиться коронавирусом для сотрудников и посетителей все еще высок.

«Открываться в ситуации той эпидемиологической обстановки, в которой мы находимся сегодня, я не вижу никакого смысла», — заявила «Газете.Ru» шеф-куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

Формальное открытие приведет лишь к риску, которому я буду вынуждена подвергнуть своих сотрудников. Что бы мы не предприняли на своей площадке по обеспечению их безопасности, большинство из них все равно использует городской транспорт.
Наталья Григорьева-Литвинская
шеф-куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер

Музеи откроются, но это не значит, что наслаждаться искусством можно будет так же, как до пандемии. «Большинство наших посетителей приходит в музей отдыхать. Это их личное время для досуга. Начертив на полу квадраты и прямоугольники, приставив к каждому посетителю смотрителя, мы не создадим никакой положительной атмосферы», — поделилась шеф-куратор Центра братьев Люмьер.

Читайте также
Тест: какие необычные онлайн-услуги могут получить москвичи

Еще до введения в Москве режима повышенной готовности с 30 марта посещаемость резко упала, и Центр братьев Люмьер потерял до 90% оборота. Сегодня галерея оценивает свои убытки в 15 млн рублей. То, что прибыль с продажи билетов резко возрастет с началом работы, Григорьева-Литвинская не верит: люди не побегут на выставки, поскольку «морально не готовы».

Прямые убытки Музея русского импрессионизма, связанные с отсутствием продаж билетов, превысили уже 11 млн рублей. Не питая иллюзий насчет высокой посещаемости, генеральный директор учреждения Юлия Петрова все же планирует возобновить работу с 1 июля. Для посетителей будут открыты основная экспозиция и продленная до 23 августа выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью». Из-за пандемии последняя проработала всего месяц вместо запланированных трех и должна была закрыться в конце мая. При этом цены на билеты останутся прежними.

Несмотря на то, что музей — это относительно недорогой вариант досуга, по сравнению, например, с театром или с походом в ресторан, может оказаться, что часть посетителей просто не готовы тратить даже небольшие деньги.
Юлия Петрова
генеральный директор Музея русского импрессионизма

За время пандемии финансовый вопрос для частных культурных институций встал куда острее, чем для подведомственных. В отличие от них, Центр братьев Люмьер, Музей русского импрессионизма и другие частные проекты не получили государственных дотаций. Учитывая продолжительное отсутствие доходов, такая поддержка сейчас необходима.

Коллекции
5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции

«Никакие финансовые меры поддержки на нас пока не распространены. Анонсированные кредиты на заработную плату и право на списание фискальных платежей могут получить только социально-ориентированные НКО. Мы ожидаем от ответственных органов подтверждения того, что Музей русского импрессионизма внесен в этот реестр», — рассказала директор музея Юлия Петрова.

Музею космонавтики, находящемуся в ведении департамента культуры Москвы, напротив, удалось в полном объеме сохранить работоспособность и рабочие места сотрудникам. Сколько составили потери от коронавируса, директор учреждения Наталья Артюхина не уточнила: «Мы сможем оценить их только к концу года, так как не понимаем, сколько к нам будет приходить посетителей, и когда разрешат проводить массовые мероприятия».

Однако одними материальными трудностями дело не ограничилось.

Из хорошего: за время пандемии московские музеи активно освоили диджитал — с мобильными гидами и турами по выставкам, подборками архивов, образовательными проектами и запуском собственного подкаста, как Музей истории Гулага.

Культурный центр начнет принимать посетителей 2 июля, рассказал его директор Роман Романов. Речь правда пока идет только об индивидуальных посещениях.

Между тем вернуться в привычное русло музеи смогут лишь ближе к осени, убеждена шеф-куратор Центра братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.

«Все восстановится обязательно, но рассчитывать на это до осени очень опрометчиво, — заметила Григорьева-Литвинская. — Люди потеряли работу, проели свои накопления, сидя по домам. Я чувствую напряжение в обществе, и при всей важной миссии искусства, боюсь, оно сейчас будет не в силах его снять».

Дарья Зарубина

Читайте также
 «Наркоту подкину»: как росгвардейцы издевались над москвичом
У погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины нашлась вторая жена
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тыс
Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
В Пекине начали вводить режим «военного времени»
Выяснилось, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии
Синоптики предупредили россиян о грядущей жаре
Крупнейшая магнитная аномалия Земли пришла в движение
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Hi-Tech
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи А вы верите?
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Поправка о детях гарантирует достойное воспитание каждого ребенка
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
До аварии Михаил Ефремов успел сделать звонок
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Новые, красивые фото свадьбы Насти и Потапа
Леди
Чем мыть волосы летом Конечно, ухаживать за волосами правильно важно в любое время года. Разберемся, чего не хватает твоей голове именно в жаркий сезон.
Новости партнеров
Как оставить качественную медпомощь и после COVID-19. Узнай первым
Эпидемия пошла на спад: в Европе возобновляется голосование
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь