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13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выяснилось, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии

Дело не в эгоизме.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 13.06
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За дефицит туалетной бумаги в начале пандемии были ответственны добросовестные люди с высоким уровнем эмпатии и серьезным отношением к угрозе подхватить вирус.

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К такому выводу пришли исследователи из Вестфальского университета имени Вильгельма, Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии и Университета Санкт-Галлена в Швейцарии. Их исследование опубликовано в PLOS One.

Психологи провели опрос среди более чем тысячи взрослых в 35 странах мира и вывели общие черты «скупщиков», используя модель шестифакторной структуры личности HEXACO.

Чрезмерно запасающиеся туалетной бумагой люди оказались более эмоциональными и ответственными, чем остальная часть населения. Они также отнеслись к угрозе COVID-19 со всей серьезностью.

Хотя такое накопление может считаться эгоистичным, комментируют ученые, оно вовсе не означает отсутствие просоциальности. Напротив, такие люди испытывают сильную привязанность к близким и стараются позаботиться о них.

Ранее ученые из университета Нового Южного Уэльса провели масштабное исследование и выяснили, в каких странах в период пандемии коронавируса была самая большая «потребительская паника». Как оказалось, самыми «истеричными» покупателями в период коронавируса были жители Австралии, но паника коснулась практически всех стран.

Анна Лысенко

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