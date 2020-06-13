13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выяснилось, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии
Дело не в эгоизме.
За дефицит туалетной бумаги в начале пандемии были ответственны добросовестные люди с высоким уровнем эмпатии и серьезным отношением к угрозе подхватить вирус.
К такому выводу пришли исследователи из Вестфальского университета имени Вильгельма, Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии и Университета
Психологи провели опрос среди более чем тысячи взрослых в 35 странах мира и вывели общие черты «скупщиков», используя модель шестифакторной структуры личности HEXACO.
Чрезмерно запасающиеся туалетной бумагой люди оказались более эмоциональными и ответственными, чем остальная часть населения. Они также отнеслись к угрозе COVID-19 со всей серьезностью.
Ранее ученые из университета Нового Южного Уэльса провели масштабное исследование и выяснили, в каких странах в период пандемии коронавируса была самая большая «потребительская паника». Как оказалось, самыми «истеричными» покупателями в период коронавируса были жители Австралии, но паника коснулась практически всех стран.
Анна Лысенко