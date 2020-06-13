Смертность от COVID-19 в России в апреле составила 1,6%

«Если соотнести показатели смертности по Российской Федерации за апрель с общим количеством выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в случае, когда основная причина смертности COVID уже четко идентифицирована, летальность за апрель составит 1,6%», — сказала она на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в стране.
Голикова отметила, что в России по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения есть два кода классификации причин смерти: когда COVID-19 подтвержден на 100%, и когда полной уверенности нет, но случай все равно включен в статистику. За апрель смерть от COVID подтверждена лабораторно в 1 660 случаях, из них в 390 случаях пока результаты теста не зарегистрированы.
Тем не менее, есть и летальные исходы, когда COVID-19 у пациента был, но основной причиной смерти не стал. Голикова разъяснила, что таких случаев 1 052 (в 435 случаях коронавирус усугубил основное заболевание, в 617 случаях COVID-19 никакого влияния не оказал).
Она добавила, что данные за апрель опубликованы Росстатом позже ожидаемого
В целом по стране за апрель смертность снизилась на 2,9%, или 4,4 тысячи человек.
Голикова также отметила, что рост смертности в России по причинам, связанным с COVID-19, будет отмечаться в мае.
«Основной удар придется на май и, наверное, на первую половину июня, — сказала она. — И это опять закономерный эпидемический процесс, который развивался и развивается на территории РФ».
Как следует из данных по смертности, которые в субботу опубликовал Росстат, в России за апрель этого года зарегистрировано 1 660 смертей, основной причиной которых признан COVID-19.
Из этих 1 660 случаев в 1 270 (76,5%) вирус SARS-CoV-2 идентифицирован, в остальных 390 случаях пока 100% не идентифицирован.
Кроме того, Росстат дает отдельно цифру умерших, у которых COVID-19 был, но признан не основной причиной, а «прочим важным состоянием»: это 1 052 случая.
Итого, по данным Росстата, за апрель в РФ скончались 2 712 человек, у которых был или подозревался коронавирус.
Большая часть умерших
В субботу оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 8 706 новых случаев COVID-19. В настоящее время в стране зарегистрировано 520 129 случаев коронавирусной инфекции.