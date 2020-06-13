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13:42 (мск), источник: Интерфакс

Смертность от COVID-19 в России в апреле составила 1,6%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Курирующая социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в России от коронавируса за апрель составляет 1,6%.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 675 299+132 229
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось426 268+4 256
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 645 766+83 374
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
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Источник: РИА "Новости"

«Если соотнести показатели смертности по Российской Федерации за апрель с общим количеством выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в случае, когда основная причина смертности COVID уже четко идентифицирована, летальность за апрель составит 1,6%», — сказала она на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в стране.

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Голикова отметила, что в России по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения есть два кода классификации причин смерти: когда COVID-19 подтвержден на 100%, и когда полной уверенности нет, но случай все равно включен в статистику. За апрель смерть от COVID подтверждена лабораторно в 1 660 случаях, из них в 390 случаях пока результаты теста не зарегистрированы.

Тем не менее, есть и летальные исходы, когда COVID-19 у пациента был, но основной причиной смерти не стал. Голикова разъяснила, что таких случаев 1 052 (в 435 случаях коронавирус усугубил основное заболевание, в 617 случаях COVID-19 никакого влияния не оказал).

Даже если учесть и эту вторую группу и считать всех умерших с COVID, как «ковидных», по словам Голиковой, COVID-смертность за апрель в России составит 2,6%.
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Она добавила, что данные за апрель опубликованы Росстатом позже ожидаемого из-за локдауна. Данные неполные и еще будут уточняться, поскольку пока не все регионы отчитались о своей смертности. Кроме того, пока в статистике не отражены все причины смертности — отдельно выделены только те, которые ассоциированы с COVID-19 у умершего.

В целом по стране за апрель смертность снизилась на 2,9%, или 4,4 тысячи человек.

Голикова также отметила, что рост смертности в России по причинам, связанным с COVID-19, будет отмечаться в мае.

«Основной удар придется на май и, наверное, на первую половину июня, — сказала она. — И это опять закономерный эпидемический процесс, который развивался и развивается на территории РФ».

Данные Росстата

Как следует из данных по смертности, которые в субботу опубликовал Росстат, в России за апрель этого года зарегистрировано 1 660 смертей, основной причиной которых признан COVID-19.

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Из этих 1 660 случаев в 1 270 (76,5%) вирус SARS-CoV-2 идентифицирован, в остальных 390 случаях пока 100% не идентифицирован.

Кроме того, Росстат дает отдельно цифру умерших, у которых COVID-19 был, но признан не основной причиной, а «прочим важным состоянием»: это 1 052 случая.

Итого, по данным Росстата, за апрель в РФ скончались 2 712 человек, у которых был или подозревался коронавирус.

Большая часть умерших из-за COVID сосредоточена в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 77,5% (1 288). Подавляющее большинство — это Москва (805, или 48,5% от общего числа по РФ) и Московская область (23,0%), в других областях число смертей не превышает двадцати (самое большое количество — во Владимирской области: 18).

Последние данные по заболевшим

В субботу оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 8 706 новых случаев COVID-19. В настоящее время в стране зарегистрировано 520 129 случаев коронавирусной инфекции.

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