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14:10 (мск), источник: Известия

Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова

Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский, передает ТАСС.

Источник: Известия

Добровинский отметил, что связался после извинений Ефремова с братом и вдовой погибшего. Семья откажется от денежной компенсации, отметил он.

Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты.
Александр Добровинский
адвокат потерпевших

Родственники Захарова намерены добиться справедливого решения суда, подчеркнул адвокат.

12 актер записал видеообращение с извинениями на YouTube-канале «Гражданин поэт». Ефремов признался, что не знает, какими словами просить прощения и заявил о недопустимости «садиться по пьянке» за руль.

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Как добавил актер, он не намерен пытаться избежать наказания или просить о смягчении наказания за свое преступление.

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После этого соболезнования семье Захарова выразила дочь Ефремова. Она отметила, что не просит прощения для актера, так как это «личное дело» семьи умершего, но подчеркнула, что со своей стороны сопереживает.

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Внедорожник актера протаранил курьерский фургон Lada, его 57-летний водитель Сергей Захаров серьезно пострадал и скончался в больнице НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выявила наличие в крови актера алкоголя и следов наркотиков.

По факту аварии возбудили уголовное дело, Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.

Справка
Следы наркотиков, смена адвокатов. Что происходит в деле Михаила ЕфремоваАктер Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля, был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения
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