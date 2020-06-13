Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки

Ранее дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок.
«В первый день оказания услуги по продлению проездных 31,7 тысяч пассажиров обратились в мосметро, чтобы получить компенсацию. Несмотря на праздничный день, 12 июня, около 23 тысяч горожан поспешили продлить свои неиспользованные во время карантина проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней. Школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты вузов также обратились в кассы метро, чтобы пролонгировать свои билеты по социальным картам. Их доля из общего числа обратившихся составила около 30%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самым популярным продлеваемым билетом на карте «Тройка» стал билет на 90 дней — его продлили 7,9 тысячи раз.
Средний срок продления проездных билетов по карте «Тройка» составил 33 дня, годовые проездные продлеваются на 69 дней.
В пресс-службе напомнили, что проездные можно будет продлить в любой день, в том числе после возвращения из летних отпусков. А тем, кто пользуется льготными билетами по социальным картам, рекомендуется это делать в начале месяца, чтобы получить компенсацию в полном объеме.
Уточняется, что школьники, учащиеся колледжей, а также студенты, ординаторы и аспиранты вузов смогут продлить свои льготные проездные с даты обращения на срок, равный оплаченному периоду, который совпал с днями самоизоляции (26 марта — 8 июня).