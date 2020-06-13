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13 июня, источник: РИА Новости

Экс-глава ВДВ дал совет Киркорову после оскорблений десантников

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.

Источник: РИА Новости

Ранее в Instagram артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.

Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.

«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился депутат к певцу.

Он также вспомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Поэтому Шаманов рекомендовал Киркорову «не обижать» десантников.

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