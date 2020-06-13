Экс-глава ВДВ дал совет Киркорову после оскорблений десантников

Ранее в Instagram артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.
Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
«Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился депутат к певцу.
Он также вспомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Поэтому Шаманов рекомендовал Киркорову «не обижать» десантников.